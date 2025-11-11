NTN24
Martes, 11 de noviembre de 2025
Martes, 11 de noviembre de 2025
Toy Story 5

¿Los juguetes serán reemplazados? Este es el primer teaser tráiler de ‘Toy Story 5’, con una tableta digital como villana

noviembre 11, 2025
Por: Miguel Pedreros
'Woody' en el estreno mundial de 'Toy Story 4'-Foto: AFP
'Woody' en el estreno mundial de 'Toy Story 4'-Foto: AFP
‘Toy Story’ es considerada una de las franquicias más exitosas en la industria de la animación.

👉SÍGUENOS EN GOOGLE Y RECIBE NUESTRAS NOTICIAS

Pixar seguirá apostando con las secuelas en el cine con ‘Toy Story 5’, producción animada que se centrará en una nueva aventura de ‘Woody’ y ‘Buzz Lightyear’, quienes se ven amenazados por las nuevas tecnologías.

En el primer vistazo de esta nueva entrega de la famosa franquicia, se observa que un paquete es entregado en la casa de ‘Bonnie’, situación que despierta nerviosismo entre los juguetes de la pequeña.

“Bonnie, este paquete es para ti”, se escucha la voz de la mamá de la niña, mientras ‘Rex’, ‘Slinky’, ‘Forky’, el ‘Señor y Señora cara de papa’, ‘los marcianitos’ ‘Jessie’ y ‘Tiro al blanco’ se cubren sus rostros.

Luego de abrir el paquete, ‘Bonnie’ saca una tableta con la forma de una amigable ranita verde, quien dice: “Hola a todos, soy ‘Lilypad’. ¡Vamos a jugar!”.

o

El avance termina con ‘Woody’, quien se supone que ya no vive en la casa de ‘Bonnie’, y ‘Buzz Lightyear’ abrazándose con temor, pues los reportes indican que ‘Lilypad’ es la nueva gran villana de esta entrega.

Con este primer vistazo, Pixar anuncia el regreso de la taquillera saga que desde 1995 ha cautivado por su emotiva historia y que esta quinta entrega llegará a las salas de cine del mundo el próximo 19 de junio de 2026.

Esta nueva película quedó bajo la dirección de Andrew Stanton, quien ha dirigido recordadas producciones del estudio como ‘Buscando a Nemo’ y ‘Wall-E’, las cuales fueron un éxito entre la audiencia y la crítica.

Stanton no es ajeno a la franquicia de ‘Toy Story’, pues él ha sido uno de los guionistas de las anteriores entregas que fueron dirigidas por John Lasseter (1 y 2), Lee Unkrich (2 y 3) y Josh Cooley (4).

A pesar de que mucho consideran que la tercera parte era el cierre perfecto para ‘Toy Story’, el estudio ha continuado apostando por esta franquicia, la cual ha cosechado un enorme éxito entre la audiencia.

o

La primera película de ‘Toy Story’ se convirtió en un verdadero fenómeno cultural a mediados de los años 90, no solo por su conmovedora historia de amistad sino porque fue la primera cinta 100 % animada por gráficos en computador.

Temas relacionados:

Toy Story 5

Toy Story

Pixar

Animación

Disney

Cine

Películas

Estrenos

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Si usted colabora o pertenece a un cartel de la droga, se convierte en un objetivo para EE.UU.": analistas sobre polémica por foto de Petro y Maduro vestidos de presos

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

¿Cuál es el cártel más poderoso del mundo? Así dominan el tráfico de fentanilo en EE. UU.

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

“En Cuba hay más de 700 presos políticos que sobreviven en prisiones que no se diferencian mucho de los campos de concentración de la Alemania nazi”: José Daniel Ferrer

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

"Nada es improvisado a niveles de la Casa Blanca": analistas sobre polémica por imagen de Petro y Maduro vestidos de presos

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Hay una similitud, pero no va a ser igual": explican funcionamiento de cárcel ecuatoriana, muy parecida a la de Bukele, que fue inaugurada por Noboa

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

¿Si cae el régimen Venezuela, puede caer Cuba o Nicaragua? Esto dicen los expertos

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“El partido comunista chileno aún apoya a Maduro”: experta sobre la política en Chile y las próximas elecciones presidenciales

Ver más

Videos

Ver más
Foto: Casa Blanca
Gustavo Petro

"Si usted colabora o pertenece a un cartel de la droga, se convierte en un objetivo para EE.UU.": analistas sobre polémica por foto de Petro y Maduro vestidos de presos

Nicolás Maduro y Gustavo Petro - EFE
Colombia

"El presidente Petro tomó partido por el eje del mal": exministro Diego Molano sobre crisis entre Estados Unidos y Colombia

José Daniel Ferrer, opositor cubano (EFE)
José Daniel Ferrer

“En Cuba hay más de 700 presos políticos que sobreviven en prisiones que no se diferencian mucho de los campos de concentración de la Alemania nazi”: José Daniel Ferrer

Nicolás Maduro - AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

El despliegue busca "crear un ambiente de miedo tanto a Maduro como a toda su camarilla y a Petro”: excoronel sobre operaciones de EE. UU. en aguas internacionales

Líder opositor cubano José Daniel Ferrer | Foto: EFE
José Daniel Ferrer

José Daniel Ferrer lanza advertencia sobre Gustavo Petro y alerta a Colombia sobre el heredero de su proyecto político

Más de Entretenimiento

Ver más
Antonela Roccuzzo | Foto: AFP
Antonela Rocuzzo

La viral reacción de Antonela Roccuzzo, esposa de Messi, al no ser reconocida por un influencer en Miami: “¿de qué trabajas?”

J Balvin, Britney Spears y Maluma / FOTO: Instagram
Maluma

Se conoce la verdadera razón que generó una rivalidad entre Maluma y J Balvin

La cantante colombiana Shakira en su gira 'Las mujeres ya no lloran' (EFE)
Shakira

"Ni Piqué se atrevió a tanto": Shakira posó con unos cuernos por noble causa y provocó reacciones entre sus seguidores

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

CELAC calla sobre presos políticos, pero intercede por dictaduras de Cuba y Venezuela

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Luis Almagro, premio Sebastián Piñera a la libertad

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

De los derechos a las responsabilidades: una lección desde la Sierra Nevada de Santa Marta

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Planeta a punto de ser engullido (Foto de referencia Canva)
Espacio

Astrónomos revelan número de planetas que podrían ser destruidos debido a su cercanía con estrellas envejecidas y analizaron posibilidades de la Tierra

Las palabras de despedida del DT del Club León a James Rodríguez - Foto: EFE
James Rodríguez

James Rodríguez le dice adiós al Club León: estas fueron las palabras de despedida del técnico Ignacio Ambriz

Antonela Roccuzzo | Foto: AFP
Antonela Rocuzzo

La viral reacción de Antonela Roccuzzo, esposa de Messi, al no ser reconocida por un influencer en Miami: “¿de qué trabajas?”

Gustavo Petro y Nicolás Maduro | Foto EFE
Despliegue militar

"Decir que hay un respaldo militar entre Colombia y Venezuela es un chiste para EE. UU.": experto en seguridad sobre relación entre Petro y Maduro

El colombiano Alexander Ante - AFP
Condena

Condenan en Rusia a 13 años de cárcel a dos colombianos que supuestamente combatieron para Ucrania y que fueron capturados en Venezuela

Protestas Perú | Foto: EFE
Crisis Perú

¿Qué hay detrás de la escalada de inseguridad en Perú?

UIAF se pronunció frente al relacionamiento de Petro en la Lista Clinton - Foto: EFE
OFAC

La UIAF se pronuncia tras la inclusión del presidente Petro en la Lista Clinton y aclara si ha recibido solicitudes para investigarlo

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre