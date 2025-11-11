¿Los juguetes serán reemplazados? Este es el primer teaser tráiler de ‘Toy Story 5’, con una tableta digital como villana

Pixar seguirá apostando con las secuelas en el cine con ‘Toy Story 5’, producción animada que se centrará en una nueva aventura de ‘Woody’ y ‘Buzz Lightyear’, quienes se ven amenazados por las nuevas tecnologías.

En el primer vistazo de esta nueva entrega de la famosa franquicia, se observa que un paquete es entregado en la casa de ‘Bonnie’, situación que despierta nerviosismo entre los juguetes de la pequeña.

“Bonnie, este paquete es para ti”, se escucha la voz de la mamá de la niña, mientras ‘Rex’, ‘Slinky’, ‘Forky’, el ‘Señor y Señora cara de papa’, ‘los marcianitos’ ‘Jessie’ y ‘Tiro al blanco’ se cubren sus rostros.

Luego de abrir el paquete, ‘Bonnie’ saca una tableta con la forma de una amigable ranita verde, quien dice: “Hola a todos, soy ‘Lilypad’. ¡Vamos a jugar!”.

El avance termina con ‘Woody’, quien se supone que ya no vive en la casa de ‘Bonnie’, y ‘Buzz Lightyear’ abrazándose con temor, pues los reportes indican que ‘Lilypad’ es la nueva gran villana de esta entrega.

Con este primer vistazo, Pixar anuncia el regreso de la taquillera saga que desde 1995 ha cautivado por su emotiva historia y que esta quinta entrega llegará a las salas de cine del mundo el próximo 19 de junio de 2026.

Esta nueva película quedó bajo la dirección de Andrew Stanton, quien ha dirigido recordadas producciones del estudio como ‘Buscando a Nemo’ y ‘Wall-E’, las cuales fueron un éxito entre la audiencia y la crítica.

Stanton no es ajeno a la franquicia de ‘Toy Story’, pues él ha sido uno de los guionistas de las anteriores entregas que fueron dirigidas por John Lasseter (1 y 2), Lee Unkrich (2 y 3) y Josh Cooley (4).

A pesar de que mucho consideran que la tercera parte era el cierre perfecto para ‘Toy Story’, el estudio ha continuado apostando por esta franquicia, la cual ha cosechado un enorme éxito entre la audiencia.

La primera película de ‘Toy Story’ se convirtió en un verdadero fenómeno cultural a mediados de los años 90, no solo por su conmovedora historia de amistad sino porque fue la primera cinta 100 % animada por gráficos en computador.