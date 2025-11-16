Ciudadano francés secuestrado en Venezuela fue liberado: "Camilo Castro está libre", dijo Macrón

El ciudadano francés identificado como Camilo Castro, del que se conoció este año que había sido secuestrado por agentes del régimen de Maduro, fue liberado y entregado a su país de origen.

En agosto de este año su familia había intentado cualquier medio para denunciar la situación de Camilo, quien entró al país por el estado Zulia, específicamente por Paraguachón, cuando desapareció sin rastro alguno.

También introdujeron una solicitud en la Embajada argumentando que "sin motivo y sin que se respeten sus derechos consulares", se había dado información de su situación.

"Las averiguaciones que hemos realizado indican que Camilo está detenido por las autoridades venezolanas, sin motivo y sin que se respeten sus derechos consulares, al igual que decenas de otros extranjeros", lamentaron sus allegados en declaraciones al periódico Libération.

El ministerio francés de Exteriores respondió entonces que "seguía con atención la situación de Camilo Castro, en contacto con sus allegados".

Este sábado 16 de noviembre, finalmente el Foro Penal, que se encarga de asistir y documentar los casos de presos políticos conformó que fue excarcelado y entregado a su país.

También el presidente Emmanuel Macrón, confirmó la noticia.

"Camilo Castro está libre. Comparto el alivio de sus seres queridos y agradezco a todos los que trabajaron por su liberación. Francia a veces avanza en silencio, pero siempre con determinación y serenidad: así es como protegemos a los nuestros", dijo.

"#16Nov 8:23 a.m. Confirmamos la excarcelación del ciudadano francés Camilo Castro. Ya se encuentra fuera del país", dijo el integrante del Foro.