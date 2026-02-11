NTN24
Dictadura en Venezuela

"Esta generación ha perdido el miedo": estudiantes saldrán a las calles de Venezuela para pedir libertad de los presos políticos y una transición democrática

febrero 11, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: El Informativo
Keiner Vásquez, un líder estudiantil, habló en El Informativo de NTN24.

En el contexto del Día de la Juventud, los estudiantes universitarios venezolanos se preparan para salir nuevamente a las calles este jueves 12 de febrero, llevando consigo un mensaje firme y claro: la exigencia por la liberación de los presos políticos y la instauración de una ruta electoral que conduzca a una transición democrática en el país.

Estas demandas surgen en medio de un panorama político complicado, donde las voces jóvenes buscan desempeñar un papel crucial en el futuro de Venezuela.

Bajo la convocatoria de la Federación de Centros Universitarios de la Universidad Central de Venezuela, se espera que la marcha tenga lugar en al menos diez ciudades del país. En Caracas, el punto central de la manifestación será la Plaza del Rectorado de la Universidad Central de Venezuela.

Este evento marca un hito, siendo la primera gran manifestación después de la supuesta captura del líder del régimen, Nicolás Maduro, y después de las promesas del gobierno de liberar a un número significativo de detenidos por razones políticas.

Edmundo González, presidente legítimo de Venezuela, expresó desde el exilio su apoyo a la causa de los estudiantes. "Difícilmente alguna vez estas generaciones han visto una Venezuela sin dictadura, pero están convencidos de que la libertad es posible", afirmó.

La marcha no solo busca resaltar la situación de los presos políticos, sino también poner en evidencia las múltiples afectaciones que el sector educativo sufre bajo la gestión gubernamental actual.

Los estudiantes señalaban que "las universidades autónomas enfrentan un declive sin precedentes", con presupuestos reducidos y condiciones laborales precarias para los profesores.

Keiner Vásquez, un líder estudiantil, reafirma que a pesar de la represión brutal que han enfrentado los jóvenes en el pasado, "esta generación ha perdido el miedo" y está dispuesta a luchar "hasta que la transición a una verdadera democracia se haga realidad".

Dictadura en Venezuela

Régimen venezolano

Estudiantes

Presos políticos

"Esta generación ha perdido el miedo": estudiantes saldrán a las calles de Venezuela para pedir libertad de los presos políticos y una transición democrática

