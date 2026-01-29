Estados Unidos entregará a Venezuela el superpetrolero M/T Sophia que incautó a principios de enero, según Reuters

Estados Unidos entregará al régimen de Venezuela un buque cisterna que había confiscado este mes, según informaron el miércoles dos dirigentes estadounidenses a la agencia de noticias Reuters.

Estados Unidos lleva meses realizando operaciones para incautar petroleros vinculados a Venezuela, entre ellas siete detenciones desde finales del año pasado.

Los dirigentes, que hablaron bajo condición de anonimato, identificaron el buque que se entregará a las autoridades venezolanas como el superpetrolero M/T Sophia, con bandera de Panamá.

La Guardia Costera de Estados Unidos, que dirige las operaciones de interceptación y confiscación, no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios hecha por la agencia de noticias.

El Sophia transportaba petróleo cuando fue interceptado el 7 de enero por la Guardia Costera y las fuerzas militares estadounidenses. En ese momento, el Gobierno dijo que el Sophia, que está bajo sanciones, era un "petrolero sin bandera, sancionado y perteneciente a la flota en la sombra".

Una de las fuentes consultadas por la agencia de noticias desconocía si el Sophia todavía tenía petróleo a bordo.

La entrega del superpetrolero se da luego de que el presidente Donald Trump anunciara en las últimas semanas un “Gran Acuerdo Energético” tras la captura de Nicolás Maduro que se dio el pasado sábado 3 de enero.

Trump, además, se reunió con los jefes de las principales compañías petroleras en la Casa Blanca a menos de una semana de la captura de Nicolás Maduro.

"Vamos a discutir cómo estas grandes compañías estadounidenses pueden ayudar a reconstruir rápidamente la deteriorada industria petrolera de Venezuela y generar millones de barriles de producción de petróleo para beneficiar a Estados Unidos, al pueblo de Venezuela y al mundo entero", dijo Trump al inaugurar la reunión.

El mandatario estadounidense también ha expresado en la red Truth Social que "las grandes petroleras invertirán al menos 100 mil millones de dólares".

La administración Trump ha dicho repetidamente que está al mando de Venezuela, y que controlará la industria petrolera del país "indefinidamente". Cabe recordar que Chevron es la única empresa estadounidense que actualmente tiene licencia para operar en la nación sudamericana.

El Departamento de Energía de Estados Unidos ha afirmado, por su parte, que “ha comenzado a comercializar petróleo crudo venezolano en el mercado global para beneficio de Estados Unidos, Venezuela y nuestros aliados”.

“Hemos contratado a los principales comercializadores de materias primas y bancos clave del mundo para ejecutar y brindar apoyo financiero para estas ventas de petróleo crudo y productos derivados”, mencionó el Departamento en una reciente nota de prensa.

De acuerdo con la nota todos los ingresos provenientes de la venta de petróleo crudo y productos derivados del petróleo venezolano se liquidarán primero en cuentas controladas por Estados Unidos en bancos reconocidos mundialmente para garantizar la legitimidad e integridad de la distribución final de los ingresos.

Junto con la mayoría de los petroleros sujetos a sanciones occidentales o que forman parte de la denominada flota fantasma, muchos de los petroleros vinculados a Venezuela que fueron incautados se construyeron hace más de 20 años y suponen un peligro para el transporte marítimo, según Reuters.

Esto significa que, si se produce una colisión o un derrame de petróleo, es muy difícil, si no imposible, establecer reclamaciones de seguros o responsabilidades, según fuentes del sector naviero y de seguros.

La empresa GMS, en Dubái, ha solicitado una licencia estadounidense para comprar y desguazar buques incautados por el Gobierno de Estados Unidos vinculados al comercio de petróleo venezolano.