El cuerpo técnico de Oswaldo Vizcarrondo en La Vinotinto tiene experiencia en selecciones y equipos europeos: este es el perfil de cada uno

El entrenador venezolano Oswaldo Vizcarrondo fue presentado este martes por la Federación Venezolana de Fútbol como nuevo director técnico de La Vinotinto tras el fracaso en Eliminatorias Sudamericanas que terminó con la destitución del argentino Fernando ‘Bocha’ Batista.

Vizcarrondo, que hasta hace unos días dirigía la selección Sub-17, fue presentado junto a su cuerpo técnico conformado por un asistente, un preparador físico y otro de arqueros.

Tras el anuncio, se conoció el perfil y la experiencia de cada uno de ellos, lo que ha sorprendido a los aficionados.

El entrenador venezolano estará rodeado de personal con amplia experiencia en el fútbol, incluso, en selecciones y equipos europeos.

Uno de ellos es Óscar Ortega, el preparador físico de origen uruguayo que trabajó 14 años con el entrenador argentino Diego Simeone en el Atlético de Madrid.

Además, fue preparador físico de la selección uruguaya durante el Mundial de Qatar en 2022 y en otros equipos como Catania, Tigres y River Plate.

En su palmarés tiene ser subcampeón de la Champions League con el equipo ‘colchonero’, así como ser campeón de la liga argentina.

Además de Ortega, el asistente técnico Cleber Xavier, de Brasil, ostenta un currículum más que destacado.

Xavier fue asistente técnico de ‘Tite’, el reconocido entrenador brasileño que llevó a Brasil al Mundial de Qatar. Su última experiencia fue con Santos de Brasil.

A su vez, este martes fue oficializado el colombiano Mario Marín como preparador de arqueros, quien trabajó con Juan Carlos Osorio al frente de la selección mexicana en el Mundial de Rusia 2018 y con Reinaldo Rueda en la de Colombia.