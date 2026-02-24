Estados Unidos advierte a carteles mexicanos de graves consecuencias si hieren a sus ciudadanos tras muerte de ‘El Mencho’

La Casa Blanca advirtió este martes a los carteles sobre las “graves consecuencias” que tendrán si hieren a ciudadanos de Estados Unidos y aseguró que hasta el momento no se conocen víctimas en la violencia desatada en México tras la muerte del capo alias ‘El Mencho’.

“En este momento no tenemos constancia de ningún informe sobre heridos, secuestrados o muertos, y los carteles de la droga mexicanos saben que no pueden tocar a personas de Estados Unidos, o afrontarán graves consecuencias bajo este presidente, como ya está ocurriendo”, dijo la secretaria de prensa, Karoline Leavitt.

La portavoz del presidente Donald Trump indicó que la operación, llevada a cabo con éxito por las autoridades mexicanas para abatir al líder del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), contó con la colaboración de la inteligencia de EE. UU. “Esto no habría sido posible sin el liderazgo del presidente Trump”, insistió Leavitt.

Asimismo, la secretaria de prensa de la Casa Blanca afirmó que Washington está “coordinando, cooperando y presionando al Gobierno mexicano” para que enfrente y acabe con la droga y los carteles.

El domingo, el ejército mexicano anunció que mató al poderoso capo del narcotráfico Nemesio Oseguera "El Mencho", líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), tras un violento operativo que conmovió al estado de Jalisco.

Oseguera, de 59 años, resultó herido en el choque con militares en la localidad de Tapalpa y murió durante su traslado vía aérea a un hospital.

El hecho desató una violenta respuesta del cartel, que el domingo bloqueó rutas, quemó vehículos, atacó gasolineras, comercios y bancos y enfrentó a las autoridades en 20 de los 32 estados del país, incluido el estado de México.

Durante la operación militar y los enfrentamientos posteriores murieron al menos 27 agentes de seguridad, 46 presuntos criminales y una civil, informaron las autoridades.