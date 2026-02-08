NTN24
Domingo, 08 de febrero de 2026
Perkins Rocha

"Los días de él en la cárcel se medían en lágrimas y en ausencia irreparable, aunque no está libre, estará en casa con nosotros": María Constanza Cipriani, esposa del exprisionero político Perkins Rocha

febrero 8, 2026
Por: Redacción NTN24
Asimismo, María Constanza Cipriani sostuvo que su esposo "sale con unas cautelares bastante estrictas" de El Helicoide.

María Constanza Cipriani, esposa del abogado excarcelado Perkins Rocha, habló con NTN24 sobre la excarcelación de su marido que se dio este domingo 8 de febrero.

o

Sobre la liberación, la también abogada de profesión aseveró estar muy contenta de que su marido ya esté en casa, pero aseguró que no está libre totalmente y salió con unas cautelares “bastante estrictas”.

“Los días de él en la cárcel se medían en lágrimas y en ausencia irreparable, ahora estoy muy feliz de tenerlo en casa... Aunque no está libre, estará en casa con nosotros, sale con unas cautelares bastante estrictas”, expresó la entrevistada por el canal de las Américas.

o

Perkins Rocha fue privado de su libertad arbitrariamente el 27 de agosto de 2024 por sujetos no identificados en Caracas.

o

Este prisionero político estuvo recluido por más de un año y medio en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) conocida como El Helicoide.

