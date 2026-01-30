NTN24
Viernes, 30 de enero de 2026
Viernes, 30 de enero de 2026
Carlos Alcaraz

Carlos Alcaraz avanza por primera vez a la final del Abierto de Australia: fanático captó gesto cuando quebró juego en el que Zverev sacaba para partido

enero 30, 2026
Por: Redacción NTN24
El tenista alemán Alexander Zverev y el español Carlos Alcaraz. (EFE)
El tenista alemán Alexander Zverev y el español Carlos Alcaraz. (EFE)
El español de 22 años, que llegó a vomitar y tener calambres por el gran esfuerzo, perdía por 5-3 en un momento dado del último set, pero protagonizó una impresionante reacción.

Otro partido de Carlos Alcaraz para la historia: la estrella española, número uno del tenis, accedió a su primera final en el Abierto de Australia tras ganar el viernes en una memorable semifinal de 5 horas y 27 minutos al alemán Alexander Zverev (tercero del ranking) por 6-4, 7-6, 6-7, 6-7 y 7-5.

El español de 22 años, que llegó a vomitar y tener calambres por el gran esfuerzo, perdía por 5-3 en un momento dado del último set, pero protagonizó una impresionante reacción.

Dentro de la remontada, el momento fundamental fue el punto con el que quebró en el juego en el que el alemán sacaba para partido con un marcador favorable de 5-4.

o

Zverev venía sacando con alta precisión y a los ojos de los fanáticos para ese momento parecía el más probable ganador del encuentro. Pero una combinación entre la agresividad de Alcaraz y algo de cansancio concluyó en la pérdida del juego.

El tenista español, consciente del valor de ese juego, celebró con ahínco el quiebre en un festejo que fue perfectamente grabado por un fanático desde la tribuna.

Alcaraz puede presumir ya de haberse convertido en el jugador más joven de la historia en haber alcanzado la final en los cuatro torneos del Grand Slam, y el Abierto de Australia es precisamente el único de ellos que falta en su palmarés.

Con 22 años y 272 días (el domingo, fecha de la final), superará al estadounidense Jim Courier, que tenía 22 años y 321 días cuando consiguió llegar a la final de Wimbledon en 1993 y culminar así su pleno de las cuatro finales del Grand Slam.

Si gana el título, Alcaraz se convertirá en el más joven de la historia en levantar los cuatro grandes (Australia, Roland Garros, Wimbledon, Estados Unidos) y en el más joven de la era Open (desde 1968) en conseguir siete títulos del Grand Slam, por delante del sueco Björn Borg, que tenía 23 años y 4 días cuando logró el séptimo, en Roland Garros 1979.

"Hoy he ganado porque he creído en mis posibilidades, siempre tienes que creer. Físicamente puedo decir que es uno de los partidos más exigentes que he jugado nunca. Ya había estado en una situación así antes, así que sabía que debía poner todo el corazón en el partido, luchar hasta la última bola. Estoy muy orgulloso por cómo he luchado y cómo he remontado", declaró Alcaraz después de su victoria.

o

El español además afirmó que se encuentra feliz por su “primera final en Melbourne, es algo que he buscado mucho”. “Están siendo dos semanas fantásticas para mí, pero hoy me gustaría quedarme con el apoyo del público, sus ánimos me han llevado adelante en cada punto. Estoy muy agradecido", apuntó en su mensaje al público desde la pista.

Durante mucho tiempo, parecía imposible que el tenista murciano ganara el partido por sus calambres, que le impedían plegar las piernas de la manera habitual.

Alcaraz había ganado los dos primeros sets, muy disputados y el segundo de ellos decidido en el tie-break, pero el alemán reequilibró llevándose el tercero y el cuarto, en ambos casos igualmente en el tie-break.

En el quinto y decisivo set, Zverev consiguió quebrar de inicio el servicio a Alcaraz y llevó las riendas, manteniendo una ventaja que parecía destinarle al triunfo, todavía más cuando se puso con 5-3 a favor, a apenas un juego de culminar su remontada.

Contra las cuerdas, Alcaraz evitó el abismo encadenando cuatro juegos ganados y llevándose el choque con un 7-5, culminando un partido para la historia.

Zverev, que ha disputado en su carrera tres finales de Grand Slam (Abierto de Estados Unidos 2020, Roland Garros 2024 y Abierto de Australia 2025), tendrá que seguir esperando para apuntar el primer grande en su palmarés.

Temas relacionados:

Carlos Alcaraz

Alexander Zverev

Abierto de Australia

Open de Australia

Australian Open

Tenis

Tenista

Torneo

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

El Nobel de Economía 2024, James Robinson, resalta el papel de la CAF para el desarrollo económico de la región

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

“Nunca habíamos estado tan cerca”: la esperanza de la esposa del preso político venezolano Luis Istúriz sobre su posible excarcelación

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

“El 3 de enero marcó un antes y un después en el sistema político venezolano”: líder estudiantil que pidió a Delcy Rodríguez libertad para los presos políticos

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

Expertos analizan los pasos a seguir en Venezuela anunciados por EE. UU. tras la captura de Nicolás Maduro

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Es una falta de respeto que pise la universidad de una forma tan descarada": líder venezolana sobre encaramiento de estudiantes a Delcy Rodríguez

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

¿Qué tan seguros se sienten los venezolanos de regresar pronto a su país?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“La amenaza para la democracia es el populismo”: José María Asnar, expresidente del gobierno español

Ver más

Videos

Ver más
Avión de la aerolínea Satena - Foto de referencia: EFE
Accidente aéreo

Se conoce video dentro del avión de Satena minutos antes del accidente en el que murieron 15 personas

Líderes estudiantiles - EFE
Líderes

"Es una falta de respeto que pise la universidad de una forma tan descarada": líder venezolana sobre encaramiento de estudiantes a Delcy Rodríguez

Foto EFE
Régimen venezolano

“Si el régimen decide burlarse una vez más de Estados Unidos, habrá consecuencias”: Pedro Urruchurtu

Presidente Ejecutivo de Indra Group, Ángel Escribano
Foro Económico Internacional CAF

Indra Group proporcionará a Ucrania un radar táctico de largo alcance valorado en 37 millones de euros

.
Marco Rubio

Marco Rubio advierte a Delcy Rodríguez: "No se equivoquen, estamos preparados para usar la fuerza para asegurar la máxima cooperación"

Más de Deportes

Ver más
Selección venezolana en la Copa América de 2024 - Foto: EFE
La Vinotinto

Jugador de La Vinotinto tuvo un debut para el olvido en el fútbol colombiano: estuvo cinco minutos en el campo y después fue expulsado

Enzo Maresca, exfutbolista y entrenador italiano - Foto: EFE
Chelsea

Enzo Maresca rompe el silencio tras su salida del Chelsea a quien sacó campeón del Mundial de Clubes y la Conference League

Tenista Iga Swiatek | Foto: EFE
Abierto de Australia

Al estilo de 'Matrix': así fue el impactante punto que marcó la número dos del mundo en el Abierto de Australia

Opinión

Ver más
Héctor Schamis Cae Maduro en Venezuela

Maduro y el sistema internacional

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

Davos 2026 no fue un punto de inflexión para el clima y precisamente por eso resulta tan revelador

Por: Alexis L. Leroy
Arturo McFields Arturo McFields

Lula y su abstención cómplice ante crímenes de Irán

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Trump y el manifiesto de los cardenales

Por: Asdrúbal Aguiar

Más noticias

Ver más
La presidente de México, Claudia Sheinbaum (EFE)
Claudia Sheinbaum

Presidente Claudia Sheinbaum reveló respuesta que le dio a Trump en reciente llamada a pregunta sobre Venezuela y la captura de Maduro

Yeison Jiménez, cantante colombiano / FOTO: AFP
Colombia

Luto en la música colombiana: murió el cantante Yeison Jiménez en un accidente aéreo

Foto: AFP
Irán

"El impacto de la falta de apoyo regional es muy significativo para Irán": experto analiza la actualidad del régimen en medio de fuertes protestas y la amenaza de EE. UU.

Pedro Urruchurtu, activista venezolano y director de relaciones internacionales de la oficina de María Corina Machado - Foto: EFE
Cae Maduro en Venezuela

"La única transición posible en Venezuela pasa por aceptar el mandato del 28 de julio y liberar inmediatamente a todos los presos políticos": Pedro Urruchurtu

Presos políticos en Venezuela | Foto: AFP
Excarcelaciones en Venezuela

Foro Penal confirma excarcelación de Didelis Raquel Corredor y de Antonio Gerardo Buzzetta

Jefe general de la Patrulla Fronteriza de los Estados Unidos | Foto AFP
Migración

Quién es el comandante que lidera la ofensiva migratoria más dura del gobierno Trump

Incendios en Chile - Foto AFP
Chile

La NASA captó impactante imagen del humo que emana de los incendios forestales en Chile

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre