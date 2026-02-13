El gesto provocador que le hizo Diego 'Cholo' Simeone a Lamine Yamal en la goleada 4-0 del Atlético de Madrid ante el Barcelona en la Copa del Rey

El entrenador argentino Diego 'Cholo' Simeone nuevamente se ve involucrado en una polémica que causa debate en España tras provocar a un jugador rival durante el encuentro que disputó contra el Barcelona en la semifinal de la Copa del Rey.

Durante el partido de ida de la semifinal de la Copa del Rey, el entrenador del conjunto 'colchonero' volvió protagonizar un tenso cruce con un jugador rival, esta vez fue con el joven delantero Lamine Yamal.

En el picante compromiso, durante los últimos minutos del primer tiempo, cerca al banco de suplentes, Simeone la habría realizado un gesto a Lamine.

Según imágenes reveladas por el medio 'El Chiringuito TV', cuando Lamine estaba pasando por ahí, el Cholo le mostró la mano con el número tres.

Esto haría referencia al número de jugadores que pudieron interceptar al joven artillero durante una jugada a pocos segundos de que sonara el pitazo del entretiempo. Pero el gesto provocador podría también tratarse del número de faltas que Lamine alegó que le habían hecho y que no fueron sancionadas.

VEA TAMBIÉN Enviaron hasta una camiseta a la estratósfera: expertos dicen que nuevo equipo del fútbol colombiano entendió nueva era o

El gesto del Cholo ha causado revuelo en redes, ya que aseguran que el comportamiento del entrenador no es el correcto.

"No tiene vergüenza", "Es un payaso teatral que juega un fútbol repugnante", "El mismo payaso que intentaba calmar a sus jugadores cuando expulsaron a Eric", "¿Adivinen quién tiene 18?", "Se arrepentirá de faltarle el respeto a ese niño", son algunos de los comentarios.

Esta polémica llega a menos de un mes de lo ocurrido con el atacante del Real Madrid, Vinicius Jr, a quién le hizo comentarios provocadores en el derbi madrileño en la semifinal de la Supercopa de España.

Durante el enfrentamiento, cuando el brasileño fue sustituido en el minuto 80 por Arda Güler, las cámaras lograron captar el intercambio verbal que tuvieron.

En el video, que se volvió viral en redes, se escucha que Simeone le dice a Vinicius, en un tono agresivo y claramente alterado: "Te va a echar Florentino. Acuérdate que te va a echar. Te va a echar, acuérdate de lo que te digo".

La situación escaló más cuando, durante el cambio, se escucharon silbidos, a lo cual el Cholo le dijo Vinicius: "Escucha, yo no digo nada".

Días después del incidente por el que ha sido fuertemente criticado, Simeone salió a pedir disculpas tanto a Vinicius y al presidente del club, Florentino Pérez.