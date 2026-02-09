NTN24
Mineros

Minería Vizsla Silver informó de la muerte de cinco de sus empleados que fueron secuestrados en el estado mexicano de Sinaloa

febrero 9, 2026
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
Policía México - Foto AFP
Policía México - Foto AFP
De acuerdo con los medios locales, los secuestrados son todos de origen mexicano, dos de ellos son ingenieros y uno es geólogo.

Este lunes la minería canadiense Vizsla Silver informó que varios de sus trabajadores que fueron secuestrados en México hace días fueron hallados sin vida.

Por medio de un comunicado, la minería aseguró que: "Hemos sido informados por varias familias que sus allegados, nuestros colegas, que fueron secuestrados en la mina Concordia, han sido hallados muertos".

Ante la noticia, la Cámara Minera de México confirmó la información dada y detalló que tres de los diez trabajadores de una mina canadiense secuestrados en enero en México fueron encontrados muertos,

Estos tres mineros "fueron hallados sin vida e identificados" por autoridades y otros trabajadores, detalló un comunicado de la organización.

o

Los diez trabajadores de la firma canadiense Vizsla Silver fueron secuestrados el pasado 23 de enero en el municipio Concordia, una zona minera de Sinaloa, en disputa por organizaciones criminales.

De acuerdo con testimonios de familiares, un comando armado los sacó a la fuerza de un campamento ubicado en la sede del proyecto en el poblado de Pánuco.

Las autoridades desplegaron más de mil efectivos para su búsqueda, en un operativo poco usual. Igualmente, poco común resulta el secuestro de un grupo tan numeroso de trabajadores de una empresa internacional.

Por su parte, la Fiscalía General de México aseguró que "llevó a cabo la identificación de cinco cuerpos localizados en un predio" en el municipio de Concordia, estado de Sinaloa". Además, también añadió que trabaja en la identificación de "otros cinco cuerpos".

De acuerdo con los medios locales, los secuestrados son todos de origen mexicano, dos de ellos son ingenieros y uno es geólogo.

El estado de Sinaloa se encuentra actualmente siendo azotado por asesinatos y secuestros cotidianos en el marco de las pugnas internas cartel. Situación que deja a más de 1.700 personas asesinadas y casi 2.000 desaparecidos en poco más de un año.

Cardenal Baltazar Porras - Foto: EFE
Baltazar Porras

"El miedo sigue funcionando y las amenazas también, debe haber un trato humano para quienes siguen tras las rejas": cardenal Baltazar Porras sobre excarcelaciones de presos políticos en Venezuela

Excarcelado venezolano Jesús Armas
Excarcelaciones en Venezuela

"Agradezco al gobierno de EEUU, ayudaron a nuestro proceso de liberación, no podemos hablar de ley de amnistía cuando no hay una voluntad de cambiar": excarcelado venezolano Jesús Armas

Liberados de Vente Venezuela / FOTO: Twitter: @MariaCorinaYA
Excarcelaciones en Venezuela

“Siguen estando bajo la sombra del régimen”: coordinadora de Vente Venezuela tras excarcelación de miembros del partido

Juan Pablo Guanipa / FOTO: NTN24
Juan Pablo Guanipa

“Lo primero que Guanipa me dijo es ‘cuándo te vienes que tenemos mucho que hacer’”: María Beatriz Martínez, presidenta de Primero Justicia

María Constanza Cipriani, esposa del exprisionero político venezolano Perkins Rocha - Fotos: NTN24 / X
Perkins Rocha

"Los días de él en la cárcel se medían en lágrimas y en ausencia irreparable, aunque no está libre, estará en casa con nosotros": María Constanza Cipriani, esposa del exprisionero político Perkins Rocha

