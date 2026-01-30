Hay Festival Cartagena 2026: María Corina Machado abordará el tema de Venezuela y los posibles escenarios

Desde el jueves 29 enero al domingo 1 de febrero se llevará a cabo el Hay Festival Cartagena 2026, en Colombia, con más de 180 participantes procedentes de 25 países.

El evento, que aborda temas como la literatura, la música, el periodismo, la actualidad, la filosofía, el cine y más, celebra su vigésimo primera edición en el país latinoamericano.

Entre los ponentes de esta edición se destaca la líder de la democracia en Venezuela María Corina Machado, quien este viernes 30 de enero participará de manera virtual en un conversatorio con Michael Stott.

Machado, quien además es Nobel de Paz 2025, abordará durante su intervención el tema de su país y los posibles escenarios tras los últimos acontecimientos, como la captura de la cabeza del régimen chavista, Nicolás Maduro.

Entre los demás participantes se encuentra Fernando Arancón, director del medio de análisis geopolítico e internacional "El Orden Mundial (EOM)", quien en conversación con Claudia Gurisatti, directora de NTN24, se refirió al deseo del presidente estadunidense Donald Trump sobre Groenlandia.

“Hay una pequeña teoría, no sé hasta qué punto es cierta. Intuyo que quizá algo de esto hay, que Trump tiene tanta obsesión con Groenlandia porque lo ve muy grande en un mapa de Mercator”, comentó.

Y añadió: “Si pensamos como piensa Trump de que grande es igual de importante (...) a lo mejor todo el tema de Groenlandia se resuelve enseñándole un mapa un poco más correcto en cuanto a las proporciones de Groenlandia y a lo mejor se encapricha con África porque de repente lo pasa a ver más grande”.

Más de 140 eventos tiene programados el Hay Festival 2026, tanto en Cartagena como en Medellín y Barranquilla, en el marco de esta edición.