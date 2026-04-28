Estados Unidos amenaza con sanciones a empresas vinculadas a aerolíneas de Irán

Esta semana, el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, anunció que Estados Unidos impondrá sanciones a cualquiera que realice negocios con aerolíneas sancionadas.

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“Hacer negocios con aerolíneas iraníes sancionadas conllevan el riesgo de sufrir sanciones estadounidenses”, explicó Bessent.

Recalcó de manera contundente que “los gobiernos extranjeros deben tomar todas las medidas necesarias para garantizar que las empresas en sus jurisdicciones no presten servicios a dichas aeronaves, incluyendo el suministro de combustible, catering, tasas de aterrizaje o mantenimiento”.

“El Departamento del Tesoro ejercerá la máxima presión sobre Irán y no dudará en actuar contra cualquier tercero que facilite o realice negocios con entidades iraníes”, advirtió Bessent.

Una de las aerolíneas iraníes sancionadas por Estados Unidos es Mahan Air, desde el 2011 se le acusa de apoyar logísticamente a la Fuerza Quads de la Guardia Revolucionaria Iraní.

Asimismo, está vinculada con el transporte de equipos militares como armas, drones y personal a zonas de conflicto como Siria y Rusia.

Mahan Air también mantiene restricciones en algunos países de Europa como Alemania, Francia, Italia y España por sus vínculos con regímenes de Siria y Venezuela.

Adicionalmente, la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Tesoro (OFAC) también mantiene sanciones hacia Mahan Air y se le cataloga como una entidad bloqueada.

El anuncio de Bessent forman parte de la denominada Operación Furia Económica, campaña de máxima presión lanzada en abril para presionar financieramente al régimen de Irán.

Paralela a la ofensiva militar “Operación Furia Épica”, tiene como objetivo bloquear ingresos petroleros, sancionar navieras y cortar el acceso de Irán a bancos seguros internacionales afectando a entidades que comercien con Teherán.

Como cumplimiento a este anuncio, Bessent, ha sancionado a más de 40 entidades y buques, incluyendo refinerías chinas.