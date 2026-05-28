NTN24
Jueves, 28 de mayo de 2026
Jueves, 28 de mayo de 2026
Regimen chavista

José Breijo, adulto mayor que fue excarcelado en Venezuela, fue hospitalizado de urgencia tras recobrar su libertad

mayo 28, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: La Mañana
Imágenes difundidas por medios de comunicación mostraron al hombre de 73 años con una máscara de oxígeno mientras que era movilizado en silla de ruedas a un centro hospitalario.

José Breijo, un ciudadano con nacionalidad uruguayo-venezolana, quien fue excarcelado recientemente por el régimen chavista, tuvo que ser hospitalizado de urgencia a un hospital en Caracas (Venezuela) tras recobrar su libertad.

Breijo, de 73 años, fue trasladado de urgencia durante la madrugada de este jueves a una clínica en la capital del país debido a graves problemas respiratorios, según los informes.

o

Imágenes difundidas por medios de comunicación mostraron al hombre de avanzada edad con una máscara de oxígeno mientras que era movilizado en silla de ruedas y en una ambulancia hasta el Hospital Clínicas Caracas.

El defensor de derechos humanos Carlos Julio Rojas explicó en entrevista con NTN24 que "la situación es muy grave".

"Está en una situación de gravedad. No podía respirar. Podía perder la vida. A las 5 de la tarde se acercó una comisión multidisciplinaria de la Defensoría del Pueblo", comentó.

En cuanto a la salud de José Breijo, Rojas explicó que se encuentra estable, pero que llegó con serios problemas de salud, especialmente respiratorios.

o

"La doctora que lo evaluó directamente en la casa dijo que su vida corría riesgo. Desde las 3 a.m. ya se encuentra estable, tiene asistencia mecánica respiratoria, se encuentra hoy en un momento de estabilidad", puntualizó.

El caso del expreso político, quien pasó dos años detenido por tomar una fotografía, tomó relevancia debido a que luego de recuperar su libertad tuvo que pelear por recuperar su vivienda en Bellomonte, Caracas, la cual había sido ocupada por un funcionario del Grupo de Operaciones Estratégicas (GOES), grupo élite policial del régimen venezolano que participó en su detención.

Y es que se conoció que debía cumplir arresto domiciliario sin tener dónde vivir.

Temas relacionados:

Regimen chavista

Presos políticos

Excarcelados

Hospitales

Caracas

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"¿Votamos por la vida o votamos por la muerte?", la disyuntiva de Petro | Estas son las cifras de violencia y terrorismo durante su gobierno

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

“La violencia vuelve a sacar las orejas y bien largas”: analista político sobre las elecciones en Colombia

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

"Estos incidentes, tras el asesinato de Miguel Uribe, son un recordatorio de los oscuros días de violencia política": EE. UU. sobre amenazas contra candidatos presidenciales en Colombia

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

"Zapatero hizo negocio con el hambre de los venezolanos": eurodiputada española Dolors Montserrat

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

Habla exagente especial del FBI que interrogó a Saddam Hussein: reveló temibles rasgos del dictador

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

Irán: Lo que deja la "lluvia negra" de la guerra

Ver más

Videos

Ver más
Raúl Castro, dictador cubano - Foto: EFE
Golpe al régimen de Cuba

"Es Raúl Castro dando la orden": Wilfrido Cancio, periodista que reveló el audio del dictador cuando manda el derribo de dos avionetas de la organización Hermanos al Rescate

ELN | Foto AFP
Guerrilla del ELN

NTN24 conoció desgarradora prueba de supervivencia de hombre que lleva secuestrado por el ELN más de un año en Colombia

Marco Rubio - AFP
Cuba

"El presidente Trump ofrece un nuevo camino entre EE. UU. y una nueva Cuba": contundente mensaje de Marco Rubio al pueblo cubano en medio de la presión al régimen

El dictador cubano Raúl Castro - Foto EFE
Raúl Castro

"Es un día glorioso para el pueblo de Cuba; por fin se hace justicia después de décadas": congresistas de Estados Unidos celebran acusación contra Raúl Castro

Delcy Rodríguez y Diosdado Cabello, jefes del régimen venezolano / Alex Saab, señalado testaferro de Nicolás Maduro - Fotos: EFE
Dictadura en Venezuela

¿Diosdado Cabello y Delcy Rodríguez pueden desligarse como pretenden de acusaciones de Alex Saab en Estados Unidos?

Más de Actualidad

Ver más
José Luis Rodríguez Zapatero (EFE)
José Luis Rodríguez Zapatero

"Existe un elevado riesgo de fuga": ONG Iustitia Europa pide prisión preventiva para el expresidente del Gobierno de España José Luis Rodríguez Zapatero

Raúl Castro - Foto: EFE
Raúl Castro

"Le llegó su hora": María Elvira Salazar asegura que Raúl Castro abandonará Cuba ante acusación de la justicia de Estados Unidos

Estrecho de Ormuz - AFP
estrecho de Ormuz

Superpetrolero chino atraviesa el estrecho de Ormuz en medio de la tensión entre Irán y Estados Unidos

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Constitución

La "Constitución invisible" de los venezolanos

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Gobierno de Bolivia

Captura inmediata de Evo Morales es fundamental para una Bolivia próspera y segura

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis Héctor Schamis

Juridicidad en versión hermanos Rodríguez

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Biodiversidad

El capital natural no necesita más métricas, necesita mercado

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
José Luis Rodríguez Zapatero (EFE)
José Luis Rodríguez Zapatero

"Existe un elevado riesgo de fuga": ONG Iustitia Europa pide prisión preventiva para el expresidente del Gobierno de España José Luis Rodríguez Zapatero

Raúl Castro - Foto: EFE
Raúl Castro

"Le llegó su hora": María Elvira Salazar asegura que Raúl Castro abandonará Cuba ante acusación de la justicia de Estados Unidos

Estrecho de Ormuz - AFP
estrecho de Ormuz

Superpetrolero chino atraviesa el estrecho de Ormuz en medio de la tensión entre Irán y Estados Unidos

Ataque en el estrecho de Ormuz | Foto AFP
Ataque

Corea del Sur anunció que convocará al embajador del régimen de Irán por el ataque a un barco de carga en el estrecho de Ormuz

Ataques de Israel a Hezbolá - Captura de video
Ataque

Las FDI revelan imágenes exclusivas de los alojamientos utilizados por terroristas de Hezbolá

Contaminación

Sudáfrica lanza aplicación para alertar sobre contaminación por carbón en Johannesburgo

Rick Scott, Castro y Maduro | Fotos EFE
Raúl Castro

“Tomó 7 minutos para que EE. UU. capturara a Maduro, y estoy seguro de que no tomará demasiado tiempo capturar a Castro”: Rick Scott lanza contundente advertencia al régimen de Cuba

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre