José Breijo, adulto mayor que fue excarcelado en Venezuela, fue hospitalizado de urgencia tras recobrar su libertad

José Breijo, un ciudadano con nacionalidad uruguayo-venezolana, quien fue excarcelado recientemente por el régimen chavista, tuvo que ser hospitalizado de urgencia a un hospital en Caracas (Venezuela) tras recobrar su libertad.

Breijo, de 73 años, fue trasladado de urgencia durante la madrugada de este jueves a una clínica en la capital del país debido a graves problemas respiratorios, según los informes.

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Imágenes difundidas por medios de comunicación mostraron al hombre de avanzada edad con una máscara de oxígeno mientras que era movilizado en silla de ruedas y en una ambulancia hasta el Hospital Clínicas Caracas.

El defensor de derechos humanos Carlos Julio Rojas explicó en entrevista con NTN24 que "la situación es muy grave".

"Está en una situación de gravedad. No podía respirar. Podía perder la vida. A las 5 de la tarde se acercó una comisión multidisciplinaria de la Defensoría del Pueblo", comentó.

En cuanto a la salud de José Breijo, Rojas explicó que se encuentra estable, pero que llegó con serios problemas de salud, especialmente respiratorios.

"La doctora que lo evaluó directamente en la casa dijo que su vida corría riesgo. Desde las 3 a.m. ya se encuentra estable, tiene asistencia mecánica respiratoria, se encuentra hoy en un momento de estabilidad", puntualizó.

El caso del expreso político, quien pasó dos años detenido por tomar una fotografía, tomó relevancia debido a que luego de recuperar su libertad tuvo que pelear por recuperar su vivienda en Bellomonte, Caracas, la cual había sido ocupada por un funcionario del Grupo de Operaciones Estratégicas (GOES), grupo élite policial del régimen venezolano que participó en su detención.

Y es que se conoció que debía cumplir arresto domiciliario sin tener dónde vivir.