Régimen de Irán autoriza paso de ayuda humanitaria por el estrecho de Ormuz, bloqueado desde que comenzaron los ataques de Estados Unidos

Este sábado, el régimen de Irán autorizó el tránsito de buques que transportan productos básicos y ayuda humanitaria por el estrecho de Ormuz con destino a puertos iraníes o aquellos que se encuentren en sus aguas.

“El objetivo es permitir el tránsito de buques que se dirigen a los puertos iraníes o que se encuentren en operación dentro de sus aguas”, informó el Ministerio de Agricultura del régimen iraní en un comunicado recogido por la agencia Tasmin.

A su vez, el portavoz del mando de las fuerzas armadas iraníes, Ebrahim Zolfaghari, dijo que “Irak, nuestro país hermano, no está sujeto a las restricciones que hemos impuesto en el estrecho de Ormuz y que dichas restricciones solo se aplican a los países enemigos”.

En ese contexto indicó que se han establecido protocolos específicos y disposiciones necesarias que garanticen el paso seguro de estas embarcaciones por el estrecho de Ormuz, el cual permanece con limitaciones por el régimen de Irán desde el 28 de febrero.

El cierre de esta zona estratégica es por donde se transporta el 20% del petróleo mundial, su bloqueo ha disparado el precio del barril de petróleo Brent.

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En esa misma línea, el mandatario de Estados Unidos, Donald Trump dio este sábado un plazo al régimen de Irán, el cual contempla 48 horas para "llegar a un acuerdo para reabrir el estrecho de Ormuz", o Estados Unidos "desataría el infierno sobre ellos".

"¿Recuerdan cuando le di a Irán 10 días para llegar a un acuerdo o reabrir el estrecho de Ormuz? El tiempo se acaba: 48 horas antes de que desate el infierno sobre ellos. ¡Alabado sea Dios!", concluyó el presidente en su plataforma Truth Social este fin de semana de Pascua.