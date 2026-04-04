NTN24
Domingo, 05 de abril de 2026
Domingo, 05 de abril de 2026
estrecho de Ormuz

Régimen de Irán autoriza paso de ayuda humanitaria por el estrecho de Ormuz, bloqueado desde que comenzaron los ataques de Estados Unidos

abril 4, 2026
Por: Redacción NTN24
Estrecho de Ormuz | Foto AFP
Estrecho de Ormuz | Foto AFP
El régimen explicó “que dichas restricciones” en el estrecho de Ormuz “solo se aplican a los países enemigos”.

Este sábado, el régimen de Irán autorizó el tránsito de buques que transportan productos básicos y ayuda humanitaria por el estrecho de Ormuz con destino a puertos iraníes o aquellos que se encuentren en sus aguas.

o

“El objetivo es permitir el tránsito de buques que se dirigen a los puertos iraníes o que se encuentren en operación dentro de sus aguas”, informó el Ministerio de Agricultura del régimen iraní en un comunicado recogido por la agencia Tasmin.

A su vez, el portavoz del mando de las fuerzas armadas iraníes, Ebrahim Zolfaghari, dijo que “Irak, nuestro país hermano, no está sujeto a las restricciones que hemos impuesto en el estrecho de Ormuz y que dichas restricciones solo se aplican a los países enemigos”.

En ese contexto indicó que se han establecido protocolos específicos y disposiciones necesarias que garanticen el paso seguro de estas embarcaciones por el estrecho de Ormuz, el cual permanece con limitaciones por el régimen de Irán desde el 28 de febrero.

El cierre de esta zona estratégica es por donde se transporta el 20% del petróleo mundial, su bloqueo ha disparado el precio del barril de petróleo Brent.

o

En esa misma línea, el mandatario de Estados Unidos, Donald Trump dio este sábado un plazo al régimen de Irán, el cual contempla 48 horas para "llegar a un acuerdo para reabrir el estrecho de Ormuz", o Estados Unidos "desataría el infierno sobre ellos".

"¿Recuerdan cuando le di a Irán 10 días para llegar a un acuerdo o reabrir el estrecho de Ormuz? El tiempo se acaba: 48 horas antes de que desate el infierno sobre ellos. ¡Alabado sea Dios!", concluyó el presidente en su plataforma Truth Social este fin de semana de Pascua.

Temas relacionados:

estrecho de Ormuz

Buque

Irán

Estados Unidos ataca a Irán

Fuerzas Armadas

Petróleo

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

La dictadura cubana está contra las cuerdas pero la represión no para: "el pueblo está al límite, el régimen castiga incluso por postear en Facebook", denuncian activistas

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

“Delcy Rodríguez es una dictadura” y “no va a haber paz en Venezuela hasta que se reinicie un proceso en vía de la democracia”: Ronald Rodríguez

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

“Delcy quiere mantenerse en el poder y está tratando de ganar tiempo”: Juan Pablo Guanipa sobre la estrategia del chavismo cuando se cumplen 90 días de la captura de Maduro en Venezuela

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

“Va a regresar en las próximas semanas, una vez cumpla estas misiones que aún le quedan”: Pedro Urruchurtu sobre María Corina Machado

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“América Latina enfrenta una crisis de confianza”: expertos advierten retos de liderazgo y democracia en la región

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

Unión Europea aplaza norma clave contra la deforestación: impacto directo en exportaciones colombianas

Ver más

Videos

Ver más
Despegue de Artemis II (AFP)
Artemis II

¡Histórico, inicia riesgosa misión a la Luna! Así fue el despegue perfecto de Artemis II para el viaje tripulado más lejano en la historia

Despegue de Artemis II
Artemis II

Vivir y trabajar en el espacio: así es la colonia que EE. UU. quiere construir en el polo sur de la Luna

La bandera estadounidense ondea al viento mientras la estela del cohete Space Launch System (SLS) que transporta la cápsula Orion para la misión Artemis II cruza el cielo / Donald Trump, presidente de EE - Fotos: EFE
Donald Trump

Victorioso mensaje de Trump tras despegue de Artemis: "Estamos ganando en el espacio y en la Tierra"

Cohete Space Launch System (SLS) de la misión Artemis II de la NASA - Foto: EFE
Nasa

"Durante estas 24 horas los astronautas van a verificar los sistemas de supervivencia, de navegación y comunicación": experto sobre el lanzamiento del cohete Space Launch System que orbitará la Luna

Delcy Rodríguez (EFE)
Delcy Rodríguez

Departamento del Tesoro de Estados Unidos levantó las sanciones contra Delcy Rodríguez

Más de Actualidad

Ver más
Avión | Foto EFE
Aerolíneas

"Air Europa mantiene derechos de crédito frente al Estado Venezolano": Globalia anunció que no logró que Venezuela saldara su deuda con Air Europa

Presos políticos - EFE
Venezuela

"Me encontraba trabajando aquí para que mi hijo pudiera terminar su carrera allá": familiar de presos políticos exige la liberación de su esposa e hijo en Venezuela

Daniel Noboa - AFP
Régimen Castrista

Presidente de Ecuador dice que expulsó al embajador del régimen de Cuba por "injerencia" y "actividades violentas"

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar María Corina Machado

El desafío petrolero de Venezuela, según Machado

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields China

Venganza de tiranía China contra Panamá es un mensaje de alerta para Brasil, Colombia y México

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis Héctor Schamis

La empecinada pretensión de excluir a María Corina

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Desarrollo sostenible

Deuda, carbono y poder: la contabilidad que América Latina está empezando a cambiar

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Avión | Foto EFE
Aerolíneas

"Air Europa mantiene derechos de crédito frente al Estado Venezolano": Globalia anunció que no logró que Venezuela saldara su deuda con Air Europa

Presos políticos - EFE
Venezuela

"Me encontraba trabajando aquí para que mi hijo pudiera terminar su carrera allá": familiar de presos políticos exige la liberación de su esposa e hijo en Venezuela

Daniel Noboa - AFP
Régimen Castrista

Presidente de Ecuador dice que expulsó al embajador del régimen de Cuba por "injerencia" y "actividades violentas"

Accidente entre un avión y un camión de bomberos | Foto: EFE
Accidente

Aeropuerto de Nueva York permanece cerrado tras grave choque entre un avión y un camión de bomberos que dejó dos muertos y decenas de heridos

Juanita Molina en On The Road
On the Road

Juanita Molina habla de su carrera y de lo que significó "ser la hija de Betty": "Jamás me imaginé ser la hija de Betty y Don Armando"

Sebastián Beccacece, entrenador de fútbol - Balón del Mundial 2026 - Fotos de referencia: EFE
Mundial 2026

DT sudamericano convoca a 34 jugadores para los amistosos previo al Mundial 2026, pero asegura: "20 futbolistas están definidos"

Alias ‘Iván Mordisco’, comandante general de la disidencia de las FARC, en San Vicente del Caguán-Foto archivo: EFE
Iván Mordisco

Medicina Legal en Colombia informa que alias ‘Iván Mordisco’ no está entre los cuerpos hallados tras bombardeo en el Vaupés

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre