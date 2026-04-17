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Mundial 2026

Selección que hizo historia en Qatar 2022 anuncia la salida de su entrenador a menos de dos meses del inicio del Mundial 2026

abril 17, 2026
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
Arabia Saudita ante Argentina en el Mundial Qatar 2022 - Foto: EFE
Arabia Saudita ante Argentina en el Mundial Qatar 2022 - Foto: EFE
El entrenador confirmó su sorpresiva salida de la selección asiática.

Hervé Renard anunció este viernes que fue destituido de su cargo de seleccionador de Arabia Saudita, a menos de dos meses antes de que empiece el Mundial de fútbol de Norteamérica, en el que el combinado asiático será rival de España, Uruguay y Cabo Verde.

Renard, de 57 años, había regresado para una segunda etapa como seleccionador a finales de 2024 tras dirigir al equipo durante el último mundial, en Qatar 2022.

"Así es el fútbol... Arabia Saudita se ha clasificado siete veces para el Mundial, dos de ellas conmigo. Y sólo hay un entrenador que haya hecho las eliminatorias y el Mundial, y fui yo en 2022. Al menos me queda ese orgullo", añadió el técnico.

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Renard también estará para siempre en la historia del fútbol saudita al lograr una de sus mayores gestas, la victoria 2-1 contra Argentina en el primer partido del Mundial de Qatar, que luego ganaría la Albiceleste de Lionel Messi.

Luego de esa cita, en 2023, Renard abandonó el seleccionado saudita para hacerse cargo de la selección francesa femenina, pero tras ser despedido por el mal papel de las Blues en los Juegos de París (eliminadas en cuartos de final) regresó a Arabia Saudita para llevarla al Mundial de Norteamérica, sustituyendo al italiano Roberto Mancini.

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Con contrato hasta después del Mundial, Renard ha sido cesado pese a haber conducido a los Halcones Verdes a una tercera fase final consecutiva.

En este Mundial, Arabia Saudita será rival de España y Uruguay en el grupo H, que completa Cabo Verde.

En la primera fase, Arabia Saudita debutará contra Uruguay el 15 de junio en Miami y seis días después jugará contra España Atlanta.

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