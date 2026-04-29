NTN24
Miércoles, 29 de abril de 2026
Miércoles, 29 de abril de 2026
Precio del petróleo

Temor por posible bloqueo prolongado del Estrecho de Ormuz eleva 5% los precios del petróleo

abril 29, 2026
Por: Redacción NTN24
Estrecho de Ormuz - Foto de referencia: AFP
Estrecho de Ormuz - Foto de referencia: AFP
Alrededor de las 13H35 GMT, el barril de Brent del mar del Norte para entrega en junio subía un 5,16 % a 117 dólares. Su equivalente de Estados Unidos, el West Texas Intermediate, para entrega en el mismo mes progresó 4,85% hasta los 104,78 dólares.

Este miércoles 29 de abril los precios del petróleo subieron 5% por temor a un bloqueo prolongado en el Estrecho de Ormuz.

o

Esto, luego de que el medio de comunicación The Wall Street Journal publicara que el presidente Donald Trump ordenó prepararse para un largo bloqueo de los puertos de Irán.

Alrededor de las 13H35 GMT, el barril de Brent del mar del Norte para entrega en junio subía un 5,16 % a 117 dólares, su nivel más alto desde que entró en vigor un frágil alto el fuego entre Estados Unidos e Irán.

Su equivalente de EE. UU., el West Texas Intermediate, para entrega en el mismo mes progresó 4,85% hasta los 104,78 dólares.

El pasado martes, Trump mencionó que el régimen de Irán le comunicó al Gobierno de Estados Unidos que se encuentra "en un estado de colapso".

Según el gobernante norteamericano, Teherán "ha solicitado" que Estados Unidos ceda el paso en el Estrecho de Ormuz.

o

Mediante su plataforma digital, Truth Social, el titular de la Casa Blanca sostuvo: "Irán nos acaba de informar que se encuentra en un 'estado de colapso'".

"Quiere que abramos el Estrecho de Ormuz lo antes posible mientras intenta averiguar su situación de liderazgo (lo cual creo que podrán hacer). ¡Gracias por su atención a este asunto!", agregó.

Trump se reunió el pasado lunes con sus principales asesores de seguridad para discutir una nueva propuesta iraní, luego de que la república islámica enviara "mensajes escritos" a Washington a través del mediador Pakistán.

La estrategia contemplaría que el régimen de los ayatolás relaje su control sobre el Estrecho de Ormuz y que Estados Unidos levante su bloqueo sobre los puertos iraníes.

o

El cierre parcial del Estrecho de Ormuz, por donde transita cerca de una quinta parte del petróleo mundial, genera una crisis energética global inmediata, disparando los precios del petróleo y gas.

Temas relacionados:

Precio del petróleo

Bloqueo

estrecho de Ormuz

Precio

Petróleo

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

Presidente Petro en realidad alterna: una foto celebrando, mientras Colombia vive grave récord de atentados y masacres

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

Pese a apoyo de Trump, encuesta revela que los venezolanos no aprueban respaldo a Delcy Rodríguez: "son figuras que flanquearon a Chávez y a Maduro"

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

"No existe un proceso honesto": exembajador de Venezuela en Canadá sobre la ley de amnistía de Delcy Rodríguez

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

Estados Unidos sanciona a 35 entidades vinculadas al financiamiento de la Guardia Revolucionaria de Irán

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“Tenemos que tener elecciones en Venezuela este año”: Jorge Tuto Quiroga, expresidente de Bolivia

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

Carrera Árboles para Mi País: deporte, naturaleza y siembra en un solo evento

Ver más

Videos

Ver más
Foto: @petrogustavo / AFP
Gustavo Petro

Presidente Petro en realidad alterna: una foto celebrando, mientras Colombia vive grave récord de atentados y masacres

Delcy Rodríguez/ Donald Trump - Fotos EFE
Delcy Rodríguez

Pese a apoyo de Trump, encuesta revela que los venezolanos no aprueban respaldo a Delcy Rodríguez: "son figuras que flanquearon a Chávez y a Maduro"

Atentado en Colombia (AFP)
Violencia en Colombia

“Hemos visto en Colombia una ola de atentados terroristas que se han hecho bajo la complacencia de un presidente absolutamente desconectado de la realidad”: Daniel Palacios

Cuerpo de la Guardia Revolucionaria de Irán (CGRI) | Foto: AFP
Estados Unidos e Irán

Estados Unidos sanciona a 35 entidades vinculadas al financiamiento de la Guardia Revolucionaria de Irán

Foto de referencia (Canva)
Comando Sur

Comando Sur de EE. UU. se prepara para amenazas con imponentes ejercicios militares en Latinoamérica

Más de Economía

Ver más
Petróleo venezolano - Foto EFE
Petróleo en Venezuela

Economista explica de qué dependerá la recuperación petrolera de Venezuela

FMI / FOTO: AFP
FMI

El Fondo Monetario Internacional dijo que restableció sus relaciones con Venezuela

Puerto en Maracaibo, Venezuela - Foto: EFE
Exportación

Gobierno Trump anuncia plataforma para que el sector privado de Estados Unidos invierta en Venezuela

Opinión

Ver más
Arturo McFields Donald Trump

Aplastante derrota a China: Perú apuesta por F-16 estadounidenses y no por JF-17 de Beijing

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Venezuela

La democracia invisible

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Biodiversidad

El capital natural no necesita más métricas, necesita mercado

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Héctor Schamis

La empecinada pretensión de excluir a María Corina

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Marco Rubio en Bratislava - Foto AFP
Estados Unidos

"Un gobierno elegido democráticamente", el objetivo de EE. UU. en Venezuela según confirmó el Departamento de Estado a NTN24

Vista general de la Embajada de Estados Unidos en Bagdad, Irak - EFE
Irak

Cinco explosiones se escucharon en el centro de la capital de Irak en donde se ubica la Embajada de Estados Unidos

Petróleo venezolano - Foto EFE
Petróleo en Venezuela

Economista explica de qué dependerá la recuperación petrolera de Venezuela

Artemis II

Estos son los hitos que alcanzará Artemis II en su viaje a la Luna: la tripulación está cerca de llegar al satélite natural

Despegue de Artemis II (AFP)
Artemis II

¡Histórico, inicia riesgosa misión a la Luna! Así fue el despegue perfecto de Artemis II para el viaje tripulado más lejano en la historia

Claudia Sheinbaum - Foto: EFE
México

México adelanta conversaciones con empresas privadas con la finalidad de vender petróleo a Cuba

Aviones de combate de Estados Unidos - Captura de video Comando Central
Ataque al régimen de Irán

CENTCOM muestra cómo aviones de combate de la Armada de EE. UU. despegan del portaviones USS Abraham Lincoln para combatir al régimen de Irán

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre