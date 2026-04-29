Temor por posible bloqueo prolongado del Estrecho de Ormuz eleva 5% los precios del petróleo

Este miércoles 29 de abril los precios del petróleo subieron 5% por temor a un bloqueo prolongado en el Estrecho de Ormuz.

Esto, luego de que el medio de comunicación The Wall Street Journal publicara que el presidente Donald Trump ordenó prepararse para un largo bloqueo de los puertos de Irán.

Alrededor de las 13H35 GMT, el barril de Brent del mar del Norte para entrega en junio subía un 5,16 % a 117 dólares, su nivel más alto desde que entró en vigor un frágil alto el fuego entre Estados Unidos e Irán.

Su equivalente de EE. UU., el West Texas Intermediate, para entrega en el mismo mes progresó 4,85% hasta los 104,78 dólares.

El pasado martes, Trump mencionó que el régimen de Irán le comunicó al Gobierno de Estados Unidos que se encuentra "en un estado de colapso".

Según el gobernante norteamericano, Teherán "ha solicitado" que Estados Unidos ceda el paso en el Estrecho de Ormuz.

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Mediante su plataforma digital, Truth Social, el titular de la Casa Blanca sostuvo: "Irán nos acaba de informar que se encuentra en un 'estado de colapso'".

"Quiere que abramos el Estrecho de Ormuz lo antes posible mientras intenta averiguar su situación de liderazgo (lo cual creo que podrán hacer). ¡Gracias por su atención a este asunto!", agregó.

Trump se reunió el pasado lunes con sus principales asesores de seguridad para discutir una nueva propuesta iraní, luego de que la república islámica enviara "mensajes escritos" a Washington a través del mediador Pakistán.

La estrategia contemplaría que el régimen de los ayatolás relaje su control sobre el Estrecho de Ormuz y que Estados Unidos levante su bloqueo sobre los puertos iraníes.

El cierre parcial del Estrecho de Ormuz, por donde transita cerca de una quinta parte del petróleo mundial, genera una crisis energética global inmediata, disparando los precios del petróleo y gas.