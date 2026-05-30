EE. UU. afirma que atacó un barco que intentaba romper el bloqueo al régimen de Irán cerca del estrecho de Ormuz

Estados Unidos afirmó que sus Fuerzas Armadas atacaron un carguero con bandera de Gambia que tenía como objetivo llegar a un puerto de Irán en medio del bloque en el estrecho de Ormuz.

Según explicó el Centcom, alto mando militar de Estados Unidos que dirige las fuerzas en la región de Oriente Medio, el ataque se realizó el viernes 29 de mayo cuando detectó que la embarcación no atendió más de 20 advertencias.

"Una aeronave estadounidense inutilizó el buque disparando un misil Hellfire contra la sala de máquinas después de que la tripulación del Lian Star no acatara las órdenes. El barco ya no se dirige a Irán", comunicó el Centcom en su cuenta oficial de X.

Por lo pronto se desconoce si hubo heridos o víctimas durante el operativo a bordo del Lian Star tras el ataque.

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"Las fuerzas de los Estados Unidos han inutilizado cinco buques comerciales y desviado 116 para aplicar plenamente el bloqueo mientras sigue en vigor el alto el fuego con Irán", afirmó sobre los logros que se han obtenido en este proceso.

El estrecho de Ormuz, paso importante para el petróleo y gas del mundo, se ha convertido en uno de los puntos críticos durante la guerra de Estados Unidos contra el régimen de los ayatolás.

Por lo pronto, la administración Trump mantiene un bloqueo a los puertos iraníes para presionar al régimen, mientras que Teherán detiene de facto todo el tráfico a través del estrecho de Ormuz.

Asimismo, las negociaciones entre las partes se mantienen, pero no han llegado a un acuerdo final a pesar de las altas expectativas que se han generado en el mundo.

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La guerra en contra del régimen de Irán ya completó tres meses luego de que Estados Unidos en conjunto con Israel ejecutaran la Operación Furia Épica que cobró la vida del peligroso líder supremo Alí Jamenei.