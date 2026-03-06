NTN24
Viernes, 06 de marzo de 2026
Viernes, 06 de marzo de 2026
Oriente Medio

Estados Unidos desmiente que portaviones Abraham Lincoln fuera alcanzado por drones iraníes

marzo 6, 2026
Por: Redacción NTN24
El USS Abraham Lincoln junto con su grupo de combate a aguas de Oriente Medio
El USS Abraham Lincoln junto con su grupo de combate a aguas de Oriente Medio
Estados Unidos tiene dos portaaviones en Oriente Medio que participan en los ataques contra el régimen de Irán.

El portaviones de Estados Unidos Abraham Lincoln no fue alcanzado por drones iraníes, afirmó este viernes un funcionario de defensa del país norteamericano, después de que la televisión estatal de la república islámica informara sobre un ataque contra ese buque.

Estados Unidos tiene dos portaaviones en Oriente Medio que participan en los ataques contra el régimen de Irán que Washington lanzó junto con las fuerzas israelíes el 28 de febrero.

"Los reportes no son ciertos", dijo el funcionario de defensa estadounidense sobre el ataque contra el Abraham Lincoln.

La televisión estatal iraní había dicho el jueves que drones lanzados por los Guardianes de la Revolución, brazo ideológico de las fuerzas armadas de Irán, habían alcanzado el portaaviones.

Los Guardianes ya habían informado el lunes sobre un ataque contra el portaviones, pero el Pentágono dijo en ese momento que "los misiles lanzados ni siquiera se acercaron".

Estados Unidos mantiene un importante despliegue militar en Medio Oriente, incluidos buques de guerra, aviones de combate y aviones de reabastecimiento de combustible, en el marco de la campaña contra el régimen de Irán.

Por su parte, el USS Gerald R. Ford, el portaaviones más grande del mundo, se encuentra desplegado en el mar Mediterráneo junto con varios destructores más.

o

Ambos portaaviones cuentan con una tripulación de miles de marineros y alas aéreas compuestas por docenas de aviones de guerra.

El sábado, Estados Unidos en conjunto con Israel lanzaron la Operación Furia Épica contra el régimen de Irán que terminó con la muerte de su cabeza, el ayatolá Alí Jameneí.

Tras su muerte, el presidente Donald Trump advirtió al régimen tras la amenaza de una fuerte respuesta a los ataques e instó a no hacerlo argumentando una “fuerza que nunca antes han visto”.

“Irán acaba de declarar que van a golpear muy fuerte hoy, más fuerte que nunca. Sin embargo, es mejor que no lo hagan, porque si lo hacen, los golpearemos con una fuerza que nunca antes se había visto”, escribió el mandatario norteamericano.

Temas relacionados:

Oriente Medio

Ataque

Estados Unidos

Portaviones

Abraham Lincoln

Irán

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

'Sandra Ramírez', exFarc que aspira al Congreso, pide pruebas de los crímenes que cometieron: "Nos usaban como carnada para los comandantes", hablan las víctimas

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Acabará pasando a la historia como san Donald Trump": experto expone peligro del régimen de Irán

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

"Es un logro de las víctimas": Diana Sofía Giraldo sobre reconocimiento que hizo exjefe de las Farc sobre reclutamientos de menores

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

Helicópteros, sistemas de videovigilancia y operativos terrestres: así son las operaciones de EE. UU. contra el narcotráfico en Ecuador

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Está arrastrando a España a un camino que nos costará mucho recuperarnos": eurodiputado del partido Vox sobre tensiones entre el gobierno español y Estados Unidos

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

Qué se espera de llamativa cumbre de Trump con presidentes de Latinoamérica: estos son los grandes ausentes

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

"El peor legado que deja Gustavo Petro es la tendencia a pensar que en Colombia ser criminal paga": candidata al Senado de Colombia

Ver más

Videos

Ver más
Alí Jameneí (EFE)
Ataque al régimen de Irán

"Acabará pasando a la historia como san Donald Trump": experto expone peligro del régimen de Irán

Víctimas | Foto AFP
Colombia

"Es un logro de las víctimas": Diana Sofía Giraldo sobre reconocimiento que hizo exjefe de las Farc sobre reclutamientos de menores

Diosdado Cabello | Foto: EFE
Diosdado Cabello

"Diosdado Cabello, quien insultaba a Estados Unidos, ahora se sienta; está cuidando su pellejo": secretario político de Vente Venezuela en EE. UU.

María Alexandra Gómez, esposa Nahuel Gallo, gendarme argentino exsecuestrado por el régimen venezolano - Fotos: NTN24 / EFE
Caso Nahuel Gallo

"Yo ni siquiera he preguntado qué pasó, qué le hicieron; no me he atrevido a preguntarle": duro testimonio de la esposa de Nahuel Gallo en NTN24

Fotos EFE/Archivo
Colombia

'Sandra Ramírez', exFarc que aspira al Congreso, pide pruebas de los crímenes que cometieron: "Nos usaban como carnada para los comandantes", hablan las víctimas

Más de Actualidad

Ver más
Vladimir Putin | Foto EFE
Rusia

Rusia rechaza las acusaciones "infundadas" de que el opositor ruso Navalni fue envenenado

Foto @Boeing
América Latina

Boeing apuesta por América Latina en acuerdo estratégico con la Universidad Ben-Gurión sobre seguridad aeroespacial

Foto: AFP
Donald Trump

¿Visita de Trump a tropas que arrestaron a Maduro es el preludio de operativos en países como Cuba?

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

Armamento de China fracasa 3 veces en un año en Pakistán, Venezuela e Irán

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Trump y Jinping, legisladores del mundo

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

La biodiversidad no necesita caridad, necesita arquitectura financiera

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Cae Maduro en Venezuela

Maduro y el sistema internacional

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
El sistema planetario alrededor de la estrella LHS 1903 - AFP
Espacio

Astrónomos descubrieron un extraño sistema planetario "al revés"

Vladimir Putin | Foto EFE
Rusia

Rusia rechaza las acusaciones "infundadas" de que el opositor ruso Navalni fue envenenado

Foto @Boeing
América Latina

Boeing apuesta por América Latina en acuerdo estratégico con la Universidad Ben-Gurión sobre seguridad aeroespacial

Perro robot - Foto Gobierno de Guadalupe/ Copa del Mundo - Foto AFP
Mundial 2026

Video muestra cómo funcionan los perros robot que serán utilizados durante el Mundial 2026 por autoridades mexicanas

Jugadoras de las selecciones Sub-20 Femenina de Colombia Venezuela - Fotos: EFE
Sudamericano Sub 20

Colombia y Venezuela comienzan su camino en el hexagonal del Sudamericano Femenino Sub-20. ¿Lograrán clasificarse al Mundial de Polonia?

Néstor Lorenzo y Ramón Jesurún - Foto: AFP
Selección Colombia

“No tiene nada diferente en su cabeza que su selección Colombia”: Ramón Jesurún, presidente de la FCF, ante los rumores del interés de Boca Júniors por Néstor Lorenzo

Foto: AFP
Donald Trump

¿Visita de Trump a tropas que arrestaron a Maduro es el preludio de operativos en países como Cuba?

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre