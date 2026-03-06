Estados Unidos desmiente que portaviones Abraham Lincoln fuera alcanzado por drones iraníes

El portaviones de Estados Unidos Abraham Lincoln no fue alcanzado por drones iraníes, afirmó este viernes un funcionario de defensa del país norteamericano, después de que la televisión estatal de la república islámica informara sobre un ataque contra ese buque.

Estados Unidos tiene dos portaaviones en Oriente Medio que participan en los ataques contra el régimen de Irán que Washington lanzó junto con las fuerzas israelíes el 28 de febrero.

"Los reportes no son ciertos", dijo el funcionario de defensa estadounidense sobre el ataque contra el Abraham Lincoln.

La televisión estatal iraní había dicho el jueves que drones lanzados por los Guardianes de la Revolución, brazo ideológico de las fuerzas armadas de Irán, habían alcanzado el portaaviones.

Los Guardianes ya habían informado el lunes sobre un ataque contra el portaviones, pero el Pentágono dijo en ese momento que "los misiles lanzados ni siquiera se acercaron".

Estados Unidos mantiene un importante despliegue militar en Medio Oriente, incluidos buques de guerra, aviones de combate y aviones de reabastecimiento de combustible, en el marco de la campaña contra el régimen de Irán.

Por su parte, el USS Gerald R. Ford, el portaaviones más grande del mundo, se encuentra desplegado en el mar Mediterráneo junto con varios destructores más.

Ambos portaaviones cuentan con una tripulación de miles de marineros y alas aéreas compuestas por docenas de aviones de guerra.

El sábado, Estados Unidos en conjunto con Israel lanzaron la Operación Furia Épica contra el régimen de Irán que terminó con la muerte de su cabeza, el ayatolá Alí Jameneí.

Tras su muerte, el presidente Donald Trump advirtió al régimen tras la amenaza de una fuerte respuesta a los ataques e instó a no hacerlo argumentando una “fuerza que nunca antes han visto”.

“Irán acaba de declarar que van a golpear muy fuerte hoy, más fuerte que nunca. Sin embargo, es mejor que no lo hagan, porque si lo hacen, los golpearemos con una fuerza que nunca antes se había visto”, escribió el mandatario norteamericano.