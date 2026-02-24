NTN24
Martes, 24 de febrero de 2026
Presos políticos

Escepticismo, huelgas y preocupación entre familiares de presos políticos: ley de amnistía no incluye a 400 privados de la libertad

febrero 24, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: La Noche
Análisis en La Noche de NTN24 sobre las excarcelaciones en Venezuela y el drama que viven los familiares de presos políticos en medio de la incertidumbre.

La crisis carcelaria en Venezuela alcanzó un nuevo punto crítico cuando 215 presos políticos iniciaron una huelga de hambre en el centro penitenciario El Rodeo 1, considerado uno de los principales centros de tortura del régimen.

La protesta, que comenzó el 20 de febrero de 2025, busca presionar por la inclusión en la ley de amnistía, recientemente aprobada por la Asamblea Nacional.

Entre los manifestantes se encuentran 187 militares, civiles y 25 colombianos, además de ciudadanos de otras nacionalidades como franceses, albaneses, libaneses y ecuatorianos.

La huelga de hambre surge cinco días después de la aprobación de la ley de amnistía, que según organizaciones de derechos humanos presenta limitaciones significativas.

El Foro Penal ha advertido que la ley excluye aproximadamente 400 presos políticos, principalmente militares acusados de supuestos planes golpistas contra el régimen de Nicolás Maduro.

"Cuando tú sumas todos esos meses que aparecen allí descritos como los meses a los cuales le va a aplicar la amnistía, eso no suma más de 20 meses de casi 28 años que se suponía que debía abarcar", explicó un representante de la organización.

Las últimas 24 horas trajeron alivio para 35 personas que fueron liberadas, incluyendo 11 cadetes militares detenidos hace un año por jugar un videojuego en línea que el régimen consideró "incitación al odio y traición a la patria".

Fátima Sequea, del Movimiento Libertad, cuyos hermano y madre están presos, detalló: "Piden la libertad de sus compañeros extranjeros, la libertad de sus compañeros enfermos de enfermedades como cáncer, diabetes y otras patologías que ponen en grave situación la vida del preso político".

El diputado Reinaldo Cifuentes Ávila, de la Alianza Democrática, reconoció las limitaciones de la normativa: "No existe una ley perfecta, la ley de amnistía dista mucho de ser perfecta, pero yo creo que es un gran paso".

Cifuentes destacó que se creó una comisión en el artículo 15 de la ley que estudia más de 2.000 casos no previstos inicialmente.

El legislador señaló cambios en la actitud del régimen: "Yo sentí que desde el gobierno hay una voluntad política de llegar a acuerdos. El 3 de enero fue un gobierno que arrollaba, este es un gobierno que escucha un poco más".

No obstante, advirtió sobre divisiones internas: "Hay un ala radical en el gobierno que no está para nada contenta con lo que está ocurriendo".

La ley de amnistía aprobada abarca hechos ocurridos entre 1999 y 2025, dejando fuera numerosos casos. Los familiares de prisioneros políticos han anunciado una asamblea para diseñar una agenda de acciones y mantener la presión sobre las autoridades.

Escepticismo, huelgas y preocupación entre familiares de presos políticos: ley de amnistía no incluye a 400 privados de la libertad

"El régimen venezolano está simulando amnistía, justicia y apertura, si no cumple con EE. UU. eso tendrá consecuencias": Pedro Urruchurtu, coordinador internacional de Vente Venezuela

Una organización criminal con influencia en todo el mundo: las conexiones poco conocidas del Cartel de Jalisco Nueva Generación y su abatido líder, alias 'El Mencho'

"No se trata de una ley de amnistía ni mucho menos. Ha sido elaborada por los perpetradores": Zair Mundaray tras promulgación de la norma en Venezuela

"No es lo mismo perdonar que impunidad": padre de David José Vallenilla, asesinado por el régimen venezolano

La captura de Maduro y la presión sobre el régimen: expertos vaticinan un discurso del Estado de la Unión de Trump cargado de temas latinoamericanos

"El peor legado que deja Gustavo Petro es la tendencia a pensar que en Colombia ser criminal paga": candidata al Senado de Colombia

Estados Unidos continúa supervisando atentamente cada una de las decisiones de Delcy Rodríguez, nueva encargada del régimen venezolano tras la captura de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero. Hugo Acha, analista experto en temas de seguridad y profesor de Fuerzas Especiales en las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, advirtió en La Tarde de NTN24 sobre la compleja estrategia legal que Nicolás Maduro está implementando ante la justicia estadounidense. Según Acha, el régimen venezolano utiliza argumentos como la inmunidad de jefe de Estado y la protección como prisionero de guerra bajo la Convención de Ginebra para dilatar el proceso judicial. "Hacen parte de una estrategia para hacer aún más complejo el caso, para tratar de que él goce de las inmunidades reservadas a un jefe de Estado", explicó Acha en entrevista con La Tarde de NTN24. El analista destacó que esta táctica busca desgastar políticamente a la administración del presidente Donald Trump, apostando a resultados adversos en las elecciones de medio término que puedan abrir "otras avenidas de negociación". “Está clarísimo que apuestan a un desgaste de la administración, a un midterm (elecciones de medio término) que sea adverso al escenario político del presidente Donald J. Trump, y abrir entonces tal vez otras avenidas de negociación para ellos”, señaló. Acha enfatizó que el régimen venezolano, calificado como una organización criminal transnacional, cuenta con recursos financieros suficientes para "pagar la mejor asesoría que el dinero pueda comprar". En ese sentido, citó las declaraciones del exjefe de inteligencia Hugo "el Pollo" Carvajal, quien admitió haber aprendido "a cómo usar el sistema jurídico de los Estados Unidos en contra de los propios Estados Unidos". Respecto a Delcy Rodríguez, el experto señaló que es "objeto de investigación en Estados Unidos" desde 2022, siendo considerada "persona de extremo interés" por la agencia antinarcóticos. Acha mencionó que tanto ella como su hermano Jorge Rodríguez están mencionados en "más de una docena" de procesos y procedimientos judiciales. “No obtendrán impunidad por su rol en la estabilización, si acaso una alineancia de corte a través de una cooperación efectiva, que creo que es lo que intentan por el momento construir siempre con ese objetivo en un escenario político que el día de mañana pudiera no ser tan severo como el que encaran hoy en día”, declaró. Sobre la ausencia de acciones contra Diosdado Cabello, Acha explicó que se trata de un actor que "trasciende lo político, lo corporativo, lo empresarial y lo criminal". El analista lo comparó con organizaciones del crimen organizado que han adquirido "capacidades superlativas, altamente complejas" mediante la interacción con servicios de inteligencia, particularmente el cubano. “La impunidad no es una opción, la administración le apuesta una estabilización sabiendo que hay muchos aspectos de esta estabilización que no serán agradables”, expresó. El experto advirtió sobre el riesgo de que una eventual pérdida de control republicano en las elecciones intermedias pueda llevar a "escenarios preocupantes" donde se intente tratar con el régimen "como si fuera un mero actor político, y no lo es". Citó como ejemplo la iniciativa de España para retirar sanciones a Delcy Rodríguez ante la Unión Europea.
