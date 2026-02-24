Escepticismo, huelgas y preocupación entre familiares de presos políticos: ley de amnistía no incluye a 400 privados de la libertad

La crisis carcelaria en Venezuela alcanzó un nuevo punto crítico cuando 215 presos políticos iniciaron una huelga de hambre en el centro penitenciario El Rodeo 1, considerado uno de los principales centros de tortura del régimen.

La protesta, que comenzó el 20 de febrero de 2025, busca presionar por la inclusión en la ley de amnistía, recientemente aprobada por la Asamblea Nacional.

Entre los manifestantes se encuentran 187 militares, civiles y 25 colombianos, además de ciudadanos de otras nacionalidades como franceses, albaneses, libaneses y ecuatorianos.

La huelga de hambre surge cinco días después de la aprobación de la ley de amnistía, que según organizaciones de derechos humanos presenta limitaciones significativas.

El Foro Penal ha advertido que la ley excluye aproximadamente 400 presos políticos, principalmente militares acusados de supuestos planes golpistas contra el régimen de Nicolás Maduro.

"Cuando tú sumas todos esos meses que aparecen allí descritos como los meses a los cuales le va a aplicar la amnistía, eso no suma más de 20 meses de casi 28 años que se suponía que debía abarcar", explicó un representante de la organización.

Las últimas 24 horas trajeron alivio para 35 personas que fueron liberadas, incluyendo 11 cadetes militares detenidos hace un año por jugar un videojuego en línea que el régimen consideró "incitación al odio y traición a la patria".

Fátima Sequea, del Movimiento Libertad, cuyos hermano y madre están presos, detalló: "Piden la libertad de sus compañeros extranjeros, la libertad de sus compañeros enfermos de enfermedades como cáncer, diabetes y otras patologías que ponen en grave situación la vida del preso político".

El diputado Reinaldo Cifuentes Ávila, de la Alianza Democrática, reconoció las limitaciones de la normativa: "No existe una ley perfecta, la ley de amnistía dista mucho de ser perfecta, pero yo creo que es un gran paso".

Cifuentes destacó que se creó una comisión en el artículo 15 de la ley que estudia más de 2.000 casos no previstos inicialmente.

El legislador señaló cambios en la actitud del régimen: "Yo sentí que desde el gobierno hay una voluntad política de llegar a acuerdos. El 3 de enero fue un gobierno que arrollaba, este es un gobierno que escucha un poco más".

No obstante, advirtió sobre divisiones internas: "Hay un ala radical en el gobierno que no está para nada contenta con lo que está ocurriendo".

La ley de amnistía aprobada abarca hechos ocurridos entre 1999 y 2025, dejando fuera numerosos casos. Los familiares de prisioneros políticos han anunciado una asamblea para diseñar una agenda de acciones y mantener la presión sobre las autoridades.