Miércoles, 18 de febrero de 2026
J Balvin

Hijo de J Balvin se roba las miradas en la muestra de la nueva canción del colombiano junto a Ryan Castro

febrero 18, 2026
Por: Redacción NTN24
Ryan Castro y J Balvin estrenarán nueva canción / FOTO: Captura de video
Río, como se llama el hijo del artista, viene dando de qué hablar en redes sociales hace rato por sus ocurrencias con la mamá, Valentina Ferrer, y el ‘Tío Ryan’.

El reguetonero colombiano J Balvin estrenará una nueva canción este año junto a su compatriota Ryan Castro que llevará por nombre ‘Tonto’ y será una canción con mucha influencia del dance hall.

Pese a que el track no ha sido estrenado, ambos artistas decidieron hacer un corto clip en Instagram mostrando una parte de su nuevo éxito, e invitaron a Río, el hijo de Ja Balvin, para hacer la intro del tema.

El niño sale en el video disfrazado de Godzilla y es un traje que ya los internautas seguidores de Balvin conocen, pues el pequeño se ha hecho popular por sus ocurrencias con su mamá y también con ‘el tío Ryan’.

El clip ya acumula más de siete millones de reproducciones y miles de comentarios de los fans completamente enternecidos por la aparición de Rio en el principio de la canción: “Riri ya es una leyenda”, “No quería salir de fiesta y salen con esto”, “Río enseñándonos como es que se hace música”, “la colaboración más esperada”, entre otros.

La canción será lanzada el próximo 26 de febrero y ya expectantes a sus seguidores gracias a esta pequeña muestra de lo que promete ser un éxito, debido a que también estará DJ Snake con sus revolucionarias pistas.

Sin tener registro completo de su rostro, Río ya ha logrado enamorar a los fans con sus ocurrencias y su divertido trato no solo con sus padres, sino también con Ryan Castro, quien es el famoso ‘tío Ryan’.

Por esta razón, su mamá, Valentina Ferrer, no desaprovecha momento para publicar clips de su hijo con alguna ocurrencia que siempre suele ser bien recibida por los seguidores.

