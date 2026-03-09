NTN24
Lunes, 09 de marzo de 2026
Delcy Rodríguez

"Tendrá un impacto positivo para ciudadanos venezolanos": Departamento de Estado explica a NTN24 alcance del restablecimiento de relaciones diplomáticas

marzo 9, 2026
Por: Redacción NTN24
En enero de 2019, cabe recordar, Nicolás Maduro ordenó el cierre total de la Embajada y todos los consulados en Estados Unidos.

La vocera del Departamento de Estado, Natalia Molano, explicó que Washington está restableciendo su presencia diplomática en Caracas y que ahora corresponde al régimen venezolano solicitar la apertura de sus consulados en ciudades como Miami.

“Esta parte consular es muy importante porque va a facilitar que diplomáticos estadounidenses puedan trabajar y apoyar esta estrategia desde Caracas sino también que diplomáticos venezolanos puedan trabajar y coordinar con las autoridades estadounidenses desde el suelo estadounidense donde pueden tener una representación”, mencionó.

o

Afirmó que el restablecimiento de relaciones “va a facilitar muchas cosas y tendrá un impacto positivo con ciudadanos venezolanos que han tenido dificultares para obtener sus documentos oficiales, pasaportes”.

Sobre la apertura de consulados de Venezuela en Estados Unidos indicó que depende de que las autoridades en el poder en Caracas pidan los permisos.

“Depende de las autoridades interinas en Venezuela, que ellos decidan operar dentro de Estados Unidos”, indicó.

En enero de 2019, cabe recordar, Nicolás Maduro ordenó el cierre total de la Embajada y todos los consulados en Estados Unidos como represalia directa contra el reconocimiento por parte de la Casa Blanca de Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela.

 

