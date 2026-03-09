Se conoce cuánto tiempo estará ausente de las canchas Daniel Muñoz tras su lesión de hombro

El pasado jueves 5 de marzo se activaron las alarmas en el entorno de la selección Colombia, frente al estado de salud del lateral derecho Daniel Muñoz, quien en el juego de su equipo, el Crystal Palace ante el Tottenham, tuvo que ser sustituido.

Durante aquel encuentro, Muñoz sufrió una aparatosa caída que afectó su hombro derecho, tras recibir una entrada fuerte del brasileño Joao Souza en medio de la disputa de un balón. Una situación que le impidió continuar dentro del terreno de juego; tuvo que ser sustituido a tan solo 12 minutos del encuentro.

Esta situación desató preocupación en la afición del conjunto nacional. Esto teniendo en cuenta los compromisos de fogueo que afrontará el equipo dirigido por Néstor Lorenzo a finales de este mes de marzo.

Tras la evaluación médica al lateral colombiano por parte del cuerpo médico del Crystal Palace, se ha conocido la gravedad de la molestia física del defensor, entre ellas el tiempo que estará alejado de las canchas.

De acuerdo con la información compartida por el periodista deportivo colombiano, Julián Capera, las noticias en torno a Muñoz son positivas, pues su regreso se daría en un promedio de 12, ya que, por fortuna, la caída que sufrió no comprometió ni ligamentos ni huesos.

Lo cual significa una parte de tranquilidad para la selección Colombia de cara a la Copa del Mundo de Norteamérica 2026.

“La lesión de Daniel Muñoz no reviste gravedad y no implicó compromiso ligamentario o de huesos. Tendrá una recuperación estimada entre 10 y 12 días”, expresó Capera por medio de su cuenta X.

En ese sentido, el defensor antioqueño podría ser incluido dentro de la próxima convocatoria del técnico de la selección Colombia, siempre que su evolución no presente ninguna novedad y el cuerpo técnico del combinado nacional lo considere pertinente.

La ‘Tricolor’ tendrá su primera salida de este 2026 en la fecha FIFA del mes de marzo, jornada en la que disputará dos juegos de fogueo ante sus similares de Croacia y Francia, respectivamente.