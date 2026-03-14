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Sábado, 14 de marzo de 2026
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Migración ilegal

¿En qué consiste el “plan Escudo Fronterizo” propuesto por Chile y que requiere la cooperación de Ecuador, Venezuela y Colombia?

marzo 14, 2026
Por: Redacción NTN24
El presidente José Antonio Kast propone una iniciativa regional que busca mitigar la migración irregular y necesita un consenso regional para su implementación.

El presidente de Chile, José Antonio Kast, ha venido insistiendo en un corredor humanitario para el retorno de migrantes, a esto, su homólogo ecuatoriano Daniel Noboa dijo que la propuesta solo será posible si cuentan con el apoyo y el trabajo conjunto de Colombia y Venezuela.

De otro lado, Gustavo Petro condicionó que ese apoyo depende única y exclusivamente del respeto que Noboa le brinde a Colombia, otra declaración en medio de una serie de tensiones políticas y comerciales que han marcado recientemente la relación entre ambos gobiernos por la disputa comercial y arancelaria.

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Carlos Escaffi, analista internacional chileno y director de la agencia Relaxiona y Juan Falkonerth, analista internacional y consultor político, analizaron en La Tarde de NTN24 la iniciativa y qué tan próspera puede llegar a ser.

“Se han visto familias de origen venezolano que han decidido salir de manera voluntaria gracias a la contingencia internacional y a la caída de Maduro y en cuanto a la postura de Chile, lo que estamos haciendo es ordenar nuestra política migratoria y proponiendo soluciones regionales, pues esto es una crisis continental”, aseveró Escaffi

Bajo la administración del presidente Petro, cualquier iniciativa regional no va a ver la luz porque él se ha encargado de deteriorar las relaciones con los países vecinos. La difícil relación con Ecuador nos impide tener control en la frontera y trabajar mancomunadamente con este país… Hasta que el presiden Petro este con su actitud es muy difícil implementar algo con otros países”, explicó Falkonerth.

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