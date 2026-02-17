NTN24
Martes, 17 de febrero de 2026
Selección Colombia Femenina

Mal comienzo para Colombia en el hexagonal del Sudamericano femenino Sub-20: perdió ante Ecuador y complica la clasificación al Mundial

febrero 17, 2026
Por: Luis Cifuentes
Selección Colombia en el Sudamericano Sub-20 - Foto: EFE
Selección Colombia en el Sudamericano Sub-20 - Foto: EFE
La Tricolor perdió el invicto que mantuvo durante las primeras cuatro jornadas en el torneo que se disputa en Paraguay.

La Selección Colombia femenina Sub-20 cayó este lunes ante Ecuador en el comienzo del hexagonal final del Sudamericano de la categoría que se disputa en Paraguay.

Las dirigidas por Carlos Paniagua tuvieron una mala noche en el arranque de la fase definitiva que dará cuatro cupos a la cita orbital que se disputará en Polonia.

La selección ecuatoriana logró controlar a una de las selecciones favoritas del torneo y le ganó sorpresivamente con un golazo desde más de 35 metros de Majo Torres a los 65 minutos.

o

La portera Luisa Agudelo, una de las figuras del torneo y quien no había recibido ningún gol hasta el momento, no alcanzó a llegar a todo el ángulo derecho.

Con la derrota 1 a 0, la Tricolor se ubica en el penúltimo lugar del hexagonal y por fuera de la zona de clasificación al Mundial que se disputará en septiembre.

Con cuatro partidos por delante, la selección colombiana complica sus opciones de acceder al Mundial de la categoría dado que en las próximas jornadas tendrá que enfrentar a los rivales más complicados: Brasil, Argentina, Venezuela y la local Paraguay.

o

En los otros juegos de la primera jornada, Brasil derrotó a Paraguay 3 a 1 mientras que Venezuela y Argentina empataron 2 a 2.

Colombia volverá a tener acción cuando enfrente a la poderosa Brasil el próximo jueves a las 6 de la tarde, hora de Bogotá.

Actualmente, Brasil es líder con tres puntos, seguida de Ecuador con las mismas unidades y Argentina y Venezuela con una unidad. Colombia y Paraguay son las coleras de la tabla general y se estarían quedando parcialmente sin Mundial.

Temas relacionados:

Selección Colombia Femenina

Sudamericano Sub 20

Fútbol femenino

Mundial Femenino Sub-20

Gol

