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Sábado, 14 de marzo de 2026
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Irán

Experto explica los efectos económicos de un ataque a la infraestructura petrolera de la isla iraní Kharg

marzo 14, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: La Tarde
Ataque a infraestructura petrolera de isla iraní Kharg amenaza exportaciones del 90% del crudo de Irán.

Este sábado el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, invitó a otros países a enviar barcos para ayudar a asegurar el estrecho de Ormuz, un punto estratégico para el suministro mundial de petróleo que se ha visto afectado por el conflicto en Medio Oriente.

"Muchos países, especialmente aquellos que se ven afectados por el intento de Irán de cerrar el estrecho de Ormuz, enviarán buques de guerra, junto con Estados Unidos, para mantener el estrecho abierto y seguro", dijo en Truth Social.

Al respecto, Juan Carlos Martinez, profesor en economía, se refirió a los efectos económicos que tendría un ataque a la infraestructura petrolera de la isla de Kharg.

"Irán va a sufrir mucho" porque durante casi 16 días de operaciones militares de Irán y de EE. UU., el régimen iraní había logrado mantener el flujo de exportaciones petroleras, principalmente hacia China, generando "ingresos fundamentales para mantener su poder bélico".

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De acuerdo con el experto, las exportaciones de petróleo constituyen la principal fuente de ingresos presupuestarios de Irán, un país que ya enfrenta una situación económica complicada.

"Es una forma de cortar los ingresos que tiene el régimen, haciendo que no pueda exportar petróleo", explicó, "el régimen va a sufrir muchísimo por los ingresos económicos".

Pese a que el estrecho de Ormuz aparentemente estaba bloqueado, Irán había continuado exportando “unos dos millones de barriles diarios hacia China mediante petroleros que apagaban sus localizadores" al cruzar el estrecho.

"El mayor impacto va a ser sobre las economías asiáticas. El encarecimiento de costes energéticos en Asia provocará aumentos en los costes de producción, elevando los precios de las manufacturas asiáticas que abastecen a América Latina”, afirmó.

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