"Me encontraba trabajando aquí para que mi hijo pudiera terminar su carrera allá": familiar de presos políticos exige la liberación de su esposa e hijo en Venezuela

Roberto Castillo, venezolano residente en Estados Unidos, enfrenta desde hace más de dos años la detención arbitraria de su esposa, Getzabe de la Cruz Colmenares, y su hijo, David Alejandro Castillo Colmenares, quienes permanecen presos en Venezuela desde el 31 de enero de 2024 bajo cargos que él califica de injustificados.

En declaraciones recientes, Castillo explicó las circunstancias que rodearon su caso: "Yo vine a Estados Unidos en el 2022, luego de la pandemia. Me encontraba trabajando aquí para que mi hijo pudiera terminar su carrera de odontólogo allá en Venezuela".

Su hijo se graduó el 15 de diciembre de 2023 y “apenas 47 días después fue detenido junto a su madre”.

Según el testimonio de Castillo, la detención se originó supuestamente por "un pago móvil. Una transferencia que se hizo de la cuenta de mi empresa en agosto de 2018 a una cuenta".

Sin embargo, denunció que el caso presenta múltiples irregularidades: "En la fase investigativa del proceso se demostró que ni mi esposa ni mi hijo tenían firma autorizada en la cuenta. No formaban parte de la empresa y aun así siguen detenidos".

Asimismo, detalló las violaciones procesales en el caso: "Lo privaron ilegítimamente la libertad, lo detuvieron sin orden de captura, se le ha violado el debido proceso, se les violó el derecho a una legítima defensa. Aparte que tiene un retraso procesal desde abril del 2024".

Este caso se suma a otros de detención arbitraria en Venezuela que han sido documentados por organismos internacionales.

Entre ellos destaca el del sargento Jairo Villegas, preso por razones políticas desde hace nueve años y dos meses, recluido desde enero de 2017 en la cárcel militar de Ramos Verde.

También permanece detenido el capitán Antonio Sequea de la Guardia Nacional Venezolana, arrestado arbitrariamente desde hace cinco años y siete meses, desde mayo de 2020, sometido a aislamiento permanente en prisión.