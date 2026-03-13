NTN24
Viernes, 13 de marzo de 2026
Viernes, 13 de marzo de 2026
Venezuela

"Me encontraba trabajando aquí para que mi hijo pudiera terminar su carrera allá": familiar de presos políticos exige la liberación de su esposa e hijo en Venezuela

marzo 13, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: La Mañana
Roberto Castillo denuncia detención arbitraria de su esposa y su hijo en Venezuela desde enero de 2024.

Roberto Castillo, venezolano residente en Estados Unidos, enfrenta desde hace más de dos años la detención arbitraria de su esposa, Getzabe de la Cruz Colmenares, y su hijo, David Alejandro Castillo Colmenares, quienes permanecen presos en Venezuela desde el 31 de enero de 2024 bajo cargos que él califica de injustificados.

En declaraciones recientes, Castillo explicó las circunstancias que rodearon su caso: "Yo vine a Estados Unidos en el 2022, luego de la pandemia. Me encontraba trabajando aquí para que mi hijo pudiera terminar su carrera de odontólogo allá en Venezuela".

Su hijo se graduó el 15 de diciembre de 2023 y “apenas 47 días después fue detenido junto a su madre”.

Según el testimonio de Castillo, la detención se originó supuestamente por "un pago móvil. Una transferencia que se hizo de la cuenta de mi empresa en agosto de 2018 a una cuenta".

o

Sin embargo, denunció que el caso presenta múltiples irregularidades: "En la fase investigativa del proceso se demostró que ni mi esposa ni mi hijo tenían firma autorizada en la cuenta. No formaban parte de la empresa y aun así siguen detenidos".

Asimismo, detalló las violaciones procesales en el caso: "Lo privaron ilegítimamente la libertad, lo detuvieron sin orden de captura, se le ha violado el debido proceso, se les violó el derecho a una legítima defensa. Aparte que tiene un retraso procesal desde abril del 2024".

Este caso se suma a otros de detención arbitraria en Venezuela que han sido documentados por organismos internacionales.

Entre ellos destaca el del sargento Jairo Villegas, preso por razones políticas desde hace nueve años y dos meses, recluido desde enero de 2017 en la cárcel militar de Ramos Verde.

También permanece detenido el capitán Antonio Sequea de la Guardia Nacional Venezolana, arrestado arbitrariamente desde hace cinco años y siete meses, desde mayo de 2020, sometido a aislamiento permanente en prisión.

Temas relacionados:

Venezuela

Presos políticos

Familiares

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

Del baile a la locura: según el diario ABC, Maduro pasa las noches en su celda gritando que es el presidente de Venezuela y que está secuestrado

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"El antisemitismo como fenómeno no ha muerto": especialista sobre el ataque a una sinagoga en Michigan

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Estados Unidos e Israel contra el régimen de Irán: ¿quién va ganando? Descifrando la Guerra responde

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

"Podemos resistir por mucho tiempo": Rashid Al-Mohanadi, vicepresidente del Centro de Investigación de Políticas Internacionales en Doha y parte del equipo del primer ministro de Catar

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Me encontraba trabajando aquí para que mi hijo pudiera terminar su carrera allá": familiar de presos políticos exige la liberación de su esposa e hijo en Venezuela

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

Crece la tensión entre EE. UU. y España: Trump aseguró que el país europeo "se ha portado muy mal, podríamos cortar todo el comercio con ellos"

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

¿Cuál de los conflictos que hay actualmente en el mundo debe preocupar más a la humanidad?

Ver más

Videos

Ver más
Foto: Donald Trump - Estrecho de Ormuz
Ataque al régimen de Irán

Trump confirma que EE. UU. destruyó 10 buques iraníes para evitar que el régimen ponga minas en el estrecho de Ormuz

Cumbre Escudo de las Américas - Foto: EFE
Casa Blanca

La Casa Blanca explica la razón por la que Colombia no fue invitada a la cumbre Escudo de las Américas: "No estamos viendo el nivel de cooperación que queremos"

Régimen de Cuba | Foto AFP
Régimen cubano

“El cambio verdadero en Cuba es sacando a la familia Castro del poder, a Díaz-Canel y a todos los secuaces de la dictadura”: Luis Enrique Ferrer

Misiles iraníes - Fotos EFE
Irán

¿Está Irán disparando misiles "de baja calidad" para agotar el sistema de defensa y poder utilizar los supersónicos? Experto analiza

Rihanna - Foto EFE
Rihanna

Experto en seguridad habló sobre el tiroteo en la residencia de Rihanna: "La tiradora mantenía vigilancia sobre la mansión"

Más de Actualidad

Ver más
Frontera entre México y Estados Unidos - EFE
Estados Unidos

El Ejército de Estados Unidos derribó un dron del gobierno cerca a la frontera con México

Ataques de Estados Unidos e Israel en Irán. (Comando Central de EEUU)
Estados Unidos ataca a Irán

Israel y Estados Unidos revelan impactantes imágenes de ataques sobre lanzadores de misiles y drones del régimen iraní

Bombardeos | Foto AFP
Ataque al régimen de Irán

Rusia dice que Irán tiene que ponerle “fin de inmediato a las acciones” militares en la región

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

Lula y Sheinbaum los grandes perdedores de la Cumbre Escudo de las Américas

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Ataque al régimen de Irán

Comprensión de la guerra internacional

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Desarrollo sostenible

Deuda, carbono y poder: la contabilidad que América Latina está empezando a cambiar

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Cae Maduro en Venezuela

Maduro y el sistema internacional

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Shakira | Foto: EFE
Shakira

¿Se justifica el precio? Esto es todo lo que tiene la isla privada en Bahamas que Shakira puso a la venta por 25 millones de euros

Frontera entre México y Estados Unidos - EFE
Estados Unidos

El Ejército de Estados Unidos derribó un dron del gobierno cerca a la frontera con México

Ataques de Estados Unidos e Israel en Irán. (Comando Central de EEUU)
Estados Unidos ataca a Irán

Israel y Estados Unidos revelan impactantes imágenes de ataques sobre lanzadores de misiles y drones del régimen iraní

Bombardeos | Foto AFP
Ataque al régimen de Irán

Rusia dice que Irán tiene que ponerle “fin de inmediato a las acciones” militares en la región

James Rodríguez hace llamado para apoyar a afectados en Córdoba tras intensas lluvias -EFE
Colombia

James Rodríguez hace llamado para apoyar a afectados en Córdoba tras intensas lluvias: "Unidos somos más fuertes"

Foto de referencia (EFE)
Ecuador

La influencia de 'El Mencho' en Latinoamérica: así ejercía control el CJNG en este país del sur

Foto X: @MarineTraffic
Ataque al régimen de Irán

Se interrumpe el transporte marítimo mundial tras ataques contra el régimen iraní: cinco petroleros dañados y alrededor de 150 buques varados

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre