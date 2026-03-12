NTN24
Jueves, 12 de marzo de 2026
Protesta en Venezuela

Trabajadores, pensionados, estudiantes y familiares de presos políticos protestan en Caracas por salario mínimo y las liberaciones: "el régimen sigue burlándose"

marzo 12, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: El Informativo
Carlos Julio Rojas, periodista y ex-preso político, Andreina Baduel, hermana de prisionero político, y Octavio González, consejero de la UCV, quienes participaron en la convocatoria, dieron sus impresiones sobre la manifestación.

Este jueves 12 de marzo, trabajadores activos, jubilados, dirigentes sindicales y estudiantes se movilizaron en Caracas para exigir al régimen que encabeza Delcy Rodríguez, un incremento salarial.

Entre las solicitudes de los manifestantes aparece el ajuste inmediato del salario mínimo y de las pensiones, así como la libertad plena de los presos políticos.

La marcha comenzó en la plaza Morelos, en el municipio Libertador, y avanzó hacia la Asamblea Nacional, donde los participantes tenían previsto entregar un documento con varias exigencias.

La convocatoria fue impulsada por más de 200 organizaciones sindicales y contó también con el respaldo del movimiento estudiantil de la Universidad Central de Venezuela (UCV).

Durante la jornada, los manifestantes denunciaron que el salario mínimo continúa fijado en 130 bolívares mensuales, lo que se traduce en a apenas unos centavos de dólar.

Voceros sindicales, asimismo, señalaron que este ingreso resulta insuficiente incluso para cubrir necesidades básicas como la alimentación.

Además, cuestionaron la política de bonificaciones aplicada por el ilegítimo Poder Ejecutivo, pues estos pagos no se incorporan al cálculo de beneficios laborales como prestaciones sociales, vacaciones o utilidades.

En el marco de la protesta, dirigentes de la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV) plantearon que el salario mínimo debería ubicarse entre 200 y 450 dólares mensuales para permitir a los trabajadores cubrir la canasta básica familiar.

Los organizadores aseveraron además que continuarán con las protestas hasta lograr cambios en la política salarial y en la liberación de todos los prisioneros políticos.

Hasta el momento, se estima que en Venezuela permanecen 508 presos políticos, según el balance más reciente de la ONG Foro Penal.

Trabajadores, pensionados, estudiantes y familiares de presos políticos protestan en Caracas por salario mínimo y las liberaciones: "el régimen sigue burlándose"

Tarek William Saab, coladorador del régimen venezolano - Foto: EFE
Dictadura en Venezuela

"Tarek William Saab duró nueve años como fiscal general, fueron los nueve años más oscuros en materia de derechos humanos en Venezuela": abogado penalista Zair Mundaray

Foto de referencia (EFE)
Manifestaciones

"Algo cambió en Venezuela": históricas manifestaciones en todo el país evidencian el miedo del régimen ante la presión de EE. UU.

Sergei Lavrov y Bruno Rodríguez | Foto AFP
Régimen cubano

Ministro de Asuntos Exteriores de Rusia arremetió contra EE. UU. por la presión sobre Cuba: “que se abstenga del bloqueo militar y marítimo de la isla de la libertad"

