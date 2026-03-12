Trabajadores, pensionados, estudiantes y familiares de presos políticos protestan en Caracas por salario mínimo y las liberaciones: "el régimen sigue burlándose"

Este jueves 12 de marzo, trabajadores activos, jubilados, dirigentes sindicales y estudiantes se movilizaron en Caracas para exigir al régimen que encabeza Delcy Rodríguez, un incremento salarial.

VEA TAMBIÉN María Corina Machado afirma que elecciones del 28 de julio dieron la "legitimidad" para captura de Maduro y se refirió a Delcy Rodríguez o

Entre las solicitudes de los manifestantes aparece el ajuste inmediato del salario mínimo y de las pensiones, así como la libertad plena de los presos políticos.

La marcha comenzó en la plaza Morelos, en el municipio Libertador, y avanzó hacia la Asamblea Nacional, donde los participantes tenían previsto entregar un documento con varias exigencias.

La convocatoria fue impulsada por más de 200 organizaciones sindicales y contó también con el respaldo del movimiento estudiantil de la Universidad Central de Venezuela (UCV).

Durante la jornada, los manifestantes denunciaron que el salario mínimo continúa fijado en 130 bolívares mensuales, lo que se traduce en a apenas unos centavos de dólar.

Voceros sindicales, asimismo, señalaron que este ingreso resulta insuficiente incluso para cubrir necesidades básicas como la alimentación.

Además, cuestionaron la política de bonificaciones aplicada por el ilegítimo Poder Ejecutivo, pues estos pagos no se incorporan al cálculo de beneficios laborales como prestaciones sociales, vacaciones o utilidades.

En el marco de la protesta, dirigentes de la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV) plantearon que el salario mínimo debería ubicarse entre 200 y 450 dólares mensuales para permitir a los trabajadores cubrir la canasta básica familiar.

Los organizadores aseveraron además que continuarán con las protestas hasta lograr cambios en la política salarial y en la liberación de todos los prisioneros políticos.

Hasta el momento, se estima que en Venezuela permanecen 508 presos políticos, según el balance más reciente de la ONG Foro Penal.