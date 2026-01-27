"Estados Unidos está ejecutando un plan que es posible sin tropas en el terreno": expertos analizan eventual presencia de la CIA en Venezuela

La Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos (CIA, por sus siglas en inglés) está adelantando trabajos discretos para establecer una presencia permanente en Venezuela, según reveló este martes la cadena CNN citando fuentes familiarizadas con la operación. Los contactos se centran en definir cómo será la presencia de Washington en territorio venezolano tanto a corto como a largo plazo.

El pasado 16 de enero, el director de la CIA sostuvo una reunión en Caracas con Delcy Rodríguez, actual jefa del régimen chavista, marcando el primer acercamiento de alto nivel entre Washington y Venezuela desde la captura de Nicolás Maduro. Esta operación busca que Estados Unidos pueda ejercer su influencia sobre el futuro del país, de acuerdo con los planteamientos del presidente Donald Trump.

"Estados Unidos está ejecutando un plan que es posible sin tropas en el terreno", explicó Gaby Perozo, presidenta de América Hispana y analista política. Según Perozo, la administración Trump está procediendo "paso a paso" con una estrategia que evita una intervención militar directa. "No estamos hablando de unos políticos en el poder, estamos hablando de unos mafiosos y unos criminales en el poder que obviamente pueden crear el caos en un minuto", advirtió.

La periodista Cristina García Castado, desde Madrid, señaló que Trump "ya eligió" trabajar con el nuevo régimen venezolano porque "era más seguro para los intereses de Estados Unidos". Según García Castado, asesores del presidente determinaron que sería "más estable y más posible" cooperar con una adminsitración que "puede controlar la calle" y con una Delcy Rodríguez que, aunque militante, demostró ser “pragmática”.

Desde el 8 de enero, el régimen venezolano ha liberado 266 presos políticos, según la ONG Foro Penal, aunque el proceso no avanza al ritmo esperado. Trump calificó estas excarcelaciones de "gesto humanitario" y aseguró que continuarán "a un ritmo acelerado". Sin embargo, analistas señalan que estas liberaciones representan menos del 30% del total de presos políticos y que los excarcelados permanecen bajo medidas cautelares.

"Les estaban tomando el pelo", advirtió Perozo sobre las cifras iniciales del régimen que mencionaban 400 o 600 liberaciones. La analista explicó que el régimen venezolano "no les conviene liberarlos a todos de golpe" porque los mantienen como "fichas de cambio" en futuras negociaciones con Washington.