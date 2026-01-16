NTN24
Viernes, 16 de enero de 2026
Regimen chavista

Lo que se sabe del encuentro entre el director de la CIA y Delcy Rodríguez en Caracas mientras María Corina Machado se reunía con Donald Trump en la Casa Blanca

enero 16, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: El Informativo
El jefe de la CIA viajó a territorio venezolano por orden del presidente Donald Trump, según fuentes estadounidenses.

El director de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), John Ratcliffe, sostuvo un encuentro con la encargada del régimen en Venezuela, Delcy Rodríguez, el jueves en Caracas, lo que constituye la visita de más alto nivel de un funcionario norteamericano desde la captura de Nicolás Maduro a comienzos de enero.

De acuerdo con fuentes estadounidenses, el jefe de la CIA viajó a territorio venezolano por orden del presidente Donald Trump. El encuentro se extendió por alrededor de dos horas.

o

"Por instrucciones de Trump, el director Ratcliffe viajó a Venezuela para reunirse con la presidenta interina Delcy Rodríguez y transmitirle el mensaje de que Estados Unidos busca mejorar las relaciones de trabajo", declaró un funcionario a la agencia de noticias AFP este viernes.

Durante la reunión, Ratcliffe y Rodríguez "conversaron sobre las posibles oportunidades de colaboración económica, así como sobre el punto de que Venezuela no puede seguir siendo santuario de los adversarios de Estados Unidos, especialmente los narcotraficantes", añadió el funcionario.

o

El encuentro tuvo lugar un día después de que Trump confirmara una primera llamada telefónica con Rodríguez. Además, ocurrió el mismo día en el que la líder de la democracia de Venezuela, María Corina Machado, fue recibida por Trump en la Casa Blanca.

Precisamente, Machado se refirió este viernes al encuentro entre el director de la CIA y la encargada del régimen, argumentando que “pocas personas tienen tanta información sobre la estructura criminal de la tiranía como quien fue parte de su diseño”.

"Sin duda tiene información que debe ser de altísimo valor para el director de la CIA", señaló.

Por otro lado, Machado argumentó que "Rodríguez está recibiendo órdenes de Estados Unidos".

