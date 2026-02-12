"En esa gente no se puede creer": Andrés Velásquez, dirigente político venezolano, sobre la ley de amnistía que impulsa el régimen

Andrés Velásquez, dirigente político venezolano, habló en NTN24 sobre el aplazamiento por parte de la ilegítima Asamblea Nacional de Venezuela sobre la aprobación de la controvertida ley de amnistía, que se espera conduzca a excarcelaciones masivas de presos políticos.

“La palabra de Jorge Rodríguez (presidente de la ilegítima AN) no vale nada. Hizo un show hace días donde prometió que todos estarían libres, otra burla más. En esa gente no se puede creer”, expresó Velásquez.

“Los presos políticos son inocentes, fueron acusados falsamente. Todas las instituciones siguen siendo dirigidas por el PSUV”, acotó.

Respecto a la situación de los presos políticos, el entrevistado remarcó: “No ha salido un solo militar o policía preso, esa es la realidad, estamos frente a un fraude legislativo con esta de amnistía”.

VEA TAMBIÉN Presos políticos en Venezuela salen de las cárceles con restricciones: Régimen asegura que ejecutó 225 medidas o

En cuanto a la esperada transición democrática en Venezuela, el exgobernador del Estado Bolívar fue enfático.

“Con ellos en el control no se puede avanzar hacia una transiciones, mientras Delcy Rodríguez, Padrino López, y Diosdado Cabello estén en la conducción, no podemos hablar de transición, tienen que irse todos”, mencionó.

Hasta el momento existe una alta expectativa en Venezuela tras el inicio de las excarcelaciones graduales.

VEA TAMBIÉN Asamblea Nacional del régimen venezolano aplaza aprobación de ley de amnistía: la decisión se tomará la próxima semana o

Muchos de los “liberados” enfrentan medidas restrictivas, como la prohibición de salida del país (portando grilletes electrónicos), prohibición de hablar con medios de comunicación y regímenes de presentación periódica ante tribunales.