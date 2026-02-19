NTN24
Donald Trump

Donald Trump en la inauguración de su Junta de Paz da un plazo de "10 días" a Irán para llegar a un acuerdo o "de lo contrario pasarán cosas malas"

febrero 19, 2026
Por: Redacción NTN24
El mandatario también anunció una contribución de 10.000 millones de dólares a su “Junta de Paz” inicialmente destinada para Gaza.

Este jueves el presidente Donald Trump inauguró su Junta de Paz y dio la bienvenida a los más de 40 países representantes que lo acompañan. Durante la reunión se han discutido temas globales de seguridad, estabilidad y cooperación internacional.

En sus declaraciones Trump hizo un llamado a Irán para llegar a un "acuerdo significativo" con Estados Unidos, en momentos en que se concreta un enorme despliegue militar en el Oriente Medio.

"Con el paso de los años se ha demostrado que no es fácil lograr un acuerdo significativo con Irán. Tenemos que hacer un acuerdo significativo, de lo contrario pasarán cosas malas", afirmó Trump en su iniciativa para garantizar la estabilidad en Gaza.

Además, advirtió que Washington "puede que tenga que ir un paso más allá" si no se alcanza ningún acuerdo, y agregó: "Ustedes lo sabrán probablemente en los próximos 10 días".

Resaltó que cuando asumió “el cargo, la guerra en Gaza ardía con miles de muertos y no se vislumbra un final. “Hoy gracias a una diplomacia incansable y al compromiso de muchas de las grandes personas presentes en la sala (…) la guerra de Gaza ha terminado”, afirmó.

A su vez, resaltó un logro clave de su administración, donde se destruyó “totalmente el potencial nuclear, repentinamente tuvimos paz en el Oriente Medio (…) Nadie pensaba que la paz en el Oriente Medio era posible. Resultó no ser cierto. Pero no puede haber paz si Irán tiene un arma nuclear”.

Por otro lado, al iniciar conversaciones Trump anunció que contribuirá con 10.000 millones de dólares a su recién inaugurada "Junta de Paz", destinada inicialmente para Gaza, pero con ambiciones más grandes.

"Quiero informarles que Estados Unidos va a hacer una contribución de 10.000 millones de dólares a la Junta de Paz", dijo en su reunión inaugural, que congregó a unas dos docenas de líderes mundiales y altos funcionarios, incluidos varios de los aliados de Trump.

Al mismo tiempo, señaló que, si en algún momento la ONU necesita ayuda “en términos económicos”, la organización está preparada para intervenir. No obstante, aseguró que la Junta de Paz “prácticamente supervisará y se asegurará de que funcionen correctamente”.

