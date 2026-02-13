"Estados Unidos está probando un nuevo método de cambio de régimen": analista sobre la transición formulada por Washington para Venezuela

Este viernes 13 de febrero, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que planea visitar Venezuela, un mes y unos días después de la captura de Nicolás Maduro en una operación en Caracas.

Al respecto, el periodista venezolano Orlando Avendaño aseguró en entrevista con el programa La Tarde de NTN24 que “Trump quiere ser testigo de la concreción del proceso de transición” en Venezuela, que va ser histórico para la región.

“Estados Unidos está comandando esto de la manera en que pueda llegar a buen puerto sin comprometer más fuerza de EE. UU. Luego del 3 de enero, el riesgo era que hubiera inestabilidad, que hubiera caos, que hubiera crisis y, la única forma de evitarlo, era trabajando con los actores en tierra”, comentó.

Avendaño argumentó que, en el caso de Venezuela, “Estados Unidos está probando un nuevo método de cambio de régimen”.

“A partir de una operación militar, en este caso rotunda como la extracción de Maduro, ir moldeando, ir pastoreando al nuevo régimen a cumplir los objetivos que Estados Unidos quiere”, señaló.

Por otro lado, dijo que la mejor opción para Estados Unidos es “ir encausando al régimen, a partir de la amenaza militar, hacia un proceso de transición como lo ha delimitado el secretario de Estado Marco Rubio: estabilización, recuperación, reconciliación y transición”.

En cuanto al papel de Delcy Rodríguez, encargada del régimen chavista tras la captura de Maduro, y su hermano Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, el periodista indicó que “toda demanda que le están cumpliendo a Estados Unidos, lo están haciendo en la medida que les permita ganar tiempo”.