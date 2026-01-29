Reportan la evacuación de 600 personas en el Palacio de Justicia de Colombia

Este jueves 29 de enero, los Bomberos de Bogotá acudieron al Palacio de Justicia, en el centro de la capital de Colombia, para atender una situación que conllevó la evacuación de 600 personas.

Según reportó el medio colombiano El Tiempo, el Cuerpo de Bomberos de la ciudad acudió al sitio por reporte de olores extraños y decidió realizar una evacuación preventiva en la zona.

Una fuente de los bomberos confirmó al medio en mención que la evacuación de las 600 personas se realizó exactamente en la carrera 8 con calle 11 y que la razón fue la "presencia de un fuerte olor".

"Se realizan labores de medición de atmósfera para determinar la sustancia. El área se encuentra asegurada. Hace presencia Secretaría de Salud", indicaron fuentes del Cuerpo de Bomberos.

Otros reportes indicaron que la presencia de olores alertó al personal que se encontraba en un ala de computación.

En un mensaje en la red social X, el Cuerpo Oficial Bomberos de Bogotá D.C. confirmó que fueron alertados a través de la línea 123 por a la presencia de un fuerte olor al interior de un edificio.

"Con el personal de una estación y un equipo especializado, se adelantó la evacuación preventiva de 600 personas", puntualizó.

Además, "se realizó ventilación natural en el 3.º y 4.º piso del edificio y se mantuvo el monitoreo hasta confirmar la disminución del olor".

"No se reportaron personas lesionadas, se brindaron recomendaciones y se autorizó el ingreso nuevamente a las instalaciones", concluyó.