"Tómense esta tormenta en serio": fuertes nevadas, aguanieve y lluvia helada ya han cubierto gran parte del centro-sur de EE. UU.

La fuerte tormenta invernal que azota a gran parte de Estados Unidos ya ha cubierto gran parte del centro-sur del país, con fuertes nevadas, aguanieve y lluvia helada, según reportó el Servicio Meteorológico Nacional (NWS).

La entidad señaló que la tormenta invernal de gran impacto y gran alcance continúa en curso, y sus efectos continuarán expandiéndose hacia el este de la nación hasta el domingo. “Tómense esta tormenta en serio, amigos”, advirtió el NWS este sábado.

El sistema de alta presión se desplaza hacia el sur desde el centro de Canadá, reportó la autoridad meteorológica estadounidense, subrayando que se esperan impactos de moderados a mayores desde el centro de EE. UU. hasta el noreste todo el fin de semana.

“Se pronostica que esta tormenta invernal de alto impacto traerá fuertes nevadas generalizadas y acumulaciones catastróficas de hielo desde el sur de las Llanuras y las Rocosas hasta Nueva Inglaterra durante el fin de semana”, puntualizó la entidad.

El Centro de Predicciones Meteorológicas del Servicio Meteorológico Nacional indicó que la tormenta genera fuertes nevadas a lo largo de una amplia región desde las Montañas Rocosas y las llanuras del sur hasta el Atlántico Medio y el sur de Nueva Inglaterra.

“Es probable que se alcancen doce pulgadas en el valle de Ohio, el Atlántico Medio y Noreste, lo que genera interrupciones generalizadas en los viajes”, indicó.

Además, añadió que se esperan lluvias heladas generalizadas y aguanieve en todo el país y que los impactos de la tormenta podrían incluir cortes de energía de larga duración, cortes de luz, daños extensos a los árboles y condiciones extremadamente peligrosas o intransitables.

“Las cantidades exceden media pulgada, con totales de más de una pulgada posibles en partes del norte de Luisiana, centro y norte de Misisipi, sur de Tennessee, y los Apalaches del sur”, subrayó.

La cadena CNN reportó que hasta el momento se ha declarado el estado de emergencia en al menos 16 estados y en la ciudad de Washington. Además, indicó que más de 9.000 vuelos fueron cancelados este fin de semana en el país.