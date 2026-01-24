NTN24
Sábado, 24 de enero de 2026
Tormenta invernal

"Tómense esta tormenta en serio": fuertes nevadas, aguanieve y lluvia helada ya han cubierto gran parte del centro-sur de EE. UU.

enero 24, 2026
Por: Redacción NTN24
Tormenta invernal en EE. UU. - NWS
Tormenta invernal en EE. UU. - NWS
La tormenta invernal de gran impacto y gran alcance continúa en curso, y sus efectos continuarán expandiéndose hacia el este de la nación hasta el domingo.

La fuerte tormenta invernal que azota a gran parte de Estados Unidos ya ha cubierto gran parte del centro-sur del país, con fuertes nevadas, aguanieve y lluvia helada, según reportó el Servicio Meteorológico Nacional (NWS).

La entidad señaló que la tormenta invernal de gran impacto y gran alcance continúa en curso, y sus efectos continuarán expandiéndose hacia el este de la nación hasta el domingo. “Tómense esta tormenta en serio, amigos”, advirtió el NWS este sábado.

o

El sistema de alta presión se desplaza hacia el sur desde el centro de Canadá, reportó la autoridad meteorológica estadounidense, subrayando que se esperan impactos de moderados a mayores desde el centro de EE. UU. hasta el noreste todo el fin de semana.

“Se pronostica que esta tormenta invernal de alto impacto traerá fuertes nevadas generalizadas y acumulaciones catastróficas de hielo desde el sur de las Llanuras y las Rocosas hasta Nueva Inglaterra durante el fin de semana”, puntualizó la entidad.

El Centro de Predicciones Meteorológicas del Servicio Meteorológico Nacional indicó que la tormenta genera fuertes nevadas a lo largo de una amplia región desde las Montañas Rocosas y las llanuras del sur hasta el Atlántico Medio y el sur de Nueva Inglaterra.

“Es probable que se alcancen doce pulgadas en el valle de Ohio, el Atlántico Medio y Noreste, lo que genera interrupciones generalizadas en los viajes”, indicó.

o

Además, añadió que se esperan lluvias heladas generalizadas y aguanieve en todo el país y que los impactos de la tormenta podrían incluir cortes de energía de larga duración, cortes de luz, daños extensos a los árboles y condiciones extremadamente peligrosas o intransitables.

“Las cantidades exceden media pulgada, con totales de más de una pulgada posibles en partes del norte de Luisiana, centro y norte de Misisipi, sur de Tennessee, y los Apalaches del sur”, subrayó.

La cadena CNN reportó que hasta el momento se ha declarado el estado de emergencia en al menos 16 estados y en la ciudad de Washington. Además, indicó que más de 9.000 vuelos fueron cancelados este fin de semana en el país.

