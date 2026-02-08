NTN24
Domingo, 08 de febrero de 2026
Juan Pablo Guanipa

Líder político venezolano Juan Pablo Guanipa fue excarcelado tras más de ocho meses privado de la libertad

febrero 8, 2026
Por: Redacción NTN24
"Todavía hay cientos de venezolanos injustamente encarcelados. Exigimos la liberación inmediata, plena e incondicional de TODOS los presos políticos", escribió su hijo.

Este domingo fue excarcelado el líder político venezolano Juan Pablo Guanipa, así lo confirmó su hijo ramón en redes sociales.

"Anuncio que mi papá, Juan Pablo Guanipa, fue excarcelado hace minutos. Luego de más ocho meses de injusta prisión y más de un año y medio separados, toda nuestra familia podrá abrazarse de nuevo pronto", señaló en la cuenta oficial de X del líder político.

"Todavía hay cientos de venezolanos injustamente encarcelados. Exigimos la liberación inmediata, plena e incondicional de TODOS los presos políticos", finalizó.

El dirigente opositor Juan Pablo Guanipa, fue detenido arbitrariamente el pasado 23 de mayo de 2025 tras varias semanas en la clandestinidad en un momento en el que el régimen aumentó su represión contra los opositores.

Antes de ser alcanzado por las fuerzas represoras de Maduro, Guanipa alcanzó a publicar una carta para conocimiento de los venezolanos.

"Hermanos, si están leyendo esto es porque he sido secuestrado por las fuerzas del régimen de Nicolás Maduro. Por meses, yo, como varios venezolanos, he estado en la clandestinidad para mantener mi seguridad. Lamentablemente, mi tiempo en resguardo llegó a su fin. A partir de hoy, yo formo parte de la lista de venezolanos secuestrados por la dictadura", señaló en ese entonces.

Asimismo, Guanipa dijo que se trató de "un secuestro que ha sido motivado por una sola razón: el miedo del régimen al pueblo venezolano. El miedo de la dictadura al espíritu del 28 y 29 de julio".

La esperada excarcelación del líder político se da en medio del cambio de retórica por parte del régimen, que prometió excarcelaciones masivas ante la presión del Gobierno de Estados Unidos.

"A más tardar el viernes están todos sueltos", prometió Jorge Rodríguez frente a la sede de los calabozos de la Policía Nacional conocidos como zona 7.

El encuentro se dio un día después de la aprobación en primera discusión en el Parlamento de una ley de amnistía que busca liberar a personas detenidas por motivos políticos, en un contexto marcado por centenares de familias que aún esperan la excarcelación de sus seres queridos.

