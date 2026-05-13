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Miércoles, 13 de mayo de 2026
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Diamante

Una extraña joya azul verdosa considerada de las gemas más raras del mundo se vendió por cifra millonaria

mayo 13, 2026
Por: Redacción NTN24
Ocean Dream | Foto AFP
Ocean Dream | Foto AFP
El elegante diamante de un intenso color azul verdoso tiene forma triangular y "el tamaño de la uña del dedo meñique", dijo Max Fawcett, director global de joyería de Christie's.

"Ocean Dream", el diamante azul verdoso más grande jamás registrado, se vendió por 17 millones de dólares este miércoles, según informó la casa de subastas Christie's.

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El diamante de 5,5 quilates fue extraído de una mina en África Central en la década de 1990 y ha sido catalogado por la Institución Smithsonian como uno de los ocho diamantes más raros del mundo, según informó Christie's en un comunicado anunciando la venta.

"Una piedra de este color y tamaño es extremadamente escasa, y para aumentar su rareza, el diamante es de tipo Ia, uno de los tipos de gemas naturales más puros", decía el comunicado.

"Es muy raro encontrar diamantes verdes, incluso de más de un quilate", dijo Max Fawcett, director global de joyería de Christie's. "Encontrar algo de cinco quilates de esta calidad y de este color es realmente extraordinario”, afirmó.

El elegante diamante de un intenso color azul verdoso tiene forma triangular y "el tamaño de la uña del dedo meñique", según Fawcett.

Según se informó, se vendió por 13,6 millones de francos suizos (17,3 millones de dólares), un nuevo récord para un diamante azul verdoso en subasta.

"Vendimos la piedra en 2014 por ocho millones y medio de dólares. La compró una coleccionista privada asiática a la que le gustaba. La usaba", dijo Fawcett.

En la subasta del miércoles, tres clientes de diferentes partes del mundo pujaron por la gema. El ganador prefirió permanecer en el anonimato, según declaró Fawcett.

Según Christie's, la gema se extrajo inicialmente de una piedra en bruto que pesaba 11,70 quilates.

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Fue tallada y exhibida en el Museo de Historia Natural del Instituto Smithsonian en Washington, D.C. en 2003 como parte de una exposición llamada "El esplendor de los diamantes".

La exposición presentó diamantes rojos, naranjas, amarillos, rosas, azules, azul verdosos y blancos, con tamaños que iban desde los 5,11 quilates del Moussaieff Red hasta los 203,04 quilates del De Beers Millennium Star.

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