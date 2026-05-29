NTN24
Viernes, 29 de mayo de 2026
Viernes, 29 de mayo de 2026
Tenista

Djokovic es eliminado por Fonseca en Roland Garros con lo que quien gane el torneo conquistará también su primer Grand Slam: conmovedor gesto del sudamericano tras victoria

mayo 29, 2026
Por: Redacción NTN24
El tenista brasileño João Fonseca. (EFE)
El tenista brasileño João Fonseca. (EFE)
Fonseca, de 19 años y número 30 del mundo, terminó ganando 4-6, 4-6, 6-3, 7-5 y 7-5 al legendario tenista serbio 20 años mayor que él.

El joven brasileño João Fonseca levantó dos sets en contra y protagonizó una auténtica hazaña en Roland Garros, al ganar en cinco mangas al legendario Novak Djokovic este viernes en un duelo de tercera ronda que duró casi cinco horas.

Sin dejarse doblegar después de un inicio de partido que le ponía las cosas muy cuesta arriba, Fonseca, de 19 años y número 30 del mundo, terminó ganando 4-6, 4-6, 6-3, 7-5 y 7-5 a un adversario de 39 años y que tendrá que seguir esperando para lograr un histórico título 25 del Grand Slam, la obsesión que le persigue desde que conquistó el US Open en 2023.

o

Exnúmero uno mundial y actualmente cuarto del ranking, la estrella serbia deja pasar una gran oportunidad ya que el número uno, Jannik Sinner, quedó eliminado sorpresivamente por el argentino Juan Manuel Cerúndolo el jueves en segunda ronda y el número dos, Carlos Alcaraz, no participa en esta edición del Abierto francés por una lesión.

La eliminación de Djokovic les abre a muchos tenistas la posibilidad de conquistar por primera vez un torneo de Grand Slam. De hecho, el campeón será a su vez un nuevo campeón de torneos grandes.

El triunfo de Fonseca deja el cuadro en Roland Garros sin campeones de Grand Slam. No está Sinner, ni Alcaraz, ya había quedado eliminado el ruso Daniil Medvedev y ahora se despide el mítico tenista serbio.

o

Las apuestas sobre quien se puede quedar con ese triunfo favorecen ahora sin duda al alemán de 29 años Alexander Zverev, quien ha llegado en tres ocasiones antes a finales de torneos de Grand Slam.

 

Temas relacionados:

Tenista

Tenis

Fonseca

Joao Fonseca

Novak Djokovic

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Le cuento que prácticamente nos están obligando a dar el voto por ese señor Cepeda": denuncian intimidación para votar en Caquetá

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"La Casa Blanca está cómoda con Delcy Rodríguez": Alejandro Hernández advierte que Venezuela no tiene "futuro" si el régimen continúa en el poder

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

"Espero que todas las organizaciones políticas respeten los resultados, hay que tener humildad en la victoria y grandeza en la derrota": Hernán Penagos, registrador de Colombia

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

Exjefe de la DEA en Venezuela revela detalles de investigaciones contra Delcy Rodríguez que habrían sido pausadas en EE. UU.

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

Habla exagente especial del FBI que interrogó a Saddam Hussein: reveló temibles rasgos del dictador

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

Irán: Lo que deja la "lluvia negra" de la guerra

Ver más

Videos

Ver más
Raúl Castro, dictador cubano - Foto: EFE
Golpe al régimen de Cuba

"Es Raúl Castro dando la orden": Wilfrido Cancio, periodista que reveló el audio del dictador cuando manda el derribo de dos avionetas de la organización Hermanos al Rescate

ELN | Foto AFP
Guerrilla del ELN

NTN24 conoció desgarradora prueba de supervivencia de hombre que lleva secuestrado por el ELN más de un año en Colombia

Marco Rubio - AFP
Cuba

"El presidente Trump ofrece un nuevo camino entre EE. UU. y una nueva Cuba": contundente mensaje de Marco Rubio al pueblo cubano en medio de la presión al régimen

El dictador cubano Raúl Castro - Foto EFE
Raúl Castro

"Es un día glorioso para el pueblo de Cuba; por fin se hace justicia después de décadas": congresistas de Estados Unidos celebran acusación contra Raúl Castro

Delcy Rodríguez y Diosdado Cabello, jefes del régimen venezolano / Alex Saab, señalado testaferro de Nicolás Maduro - Fotos: EFE
Dictadura en Venezuela

¿Diosdado Cabello y Delcy Rodríguez pueden desligarse como pretenden de acusaciones de Alex Saab en Estados Unidos?

Más de Deportes

Ver más
Shakira junto a Burna Boy, artistas que interpretan la canción del Mundial 2026 - Foto: EFE
Mundial 2026

Con Luis Díaz junto a Messi, pero sin Cristiano Ronaldo: este el video oficial de la canción del Mundial 2026 interpretada por Shakira

Portero del fútbol panameño - Foto: EFE
Fútbol

La dura sanción a portero mundialista por presunto amaño de partidos

Jugadores de la Selección Colombia - Foto: EFE
Selección Colombia

Estos son los futbolistas que jugarán por tercera vez un Mundial con la selección Colombia: James Rodríguez lidera la lista

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Constitución

La "Constitución invisible" de los venezolanos

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Gobierno de Bolivia

Captura inmediata de Evo Morales es fundamental para una Bolivia próspera y segura

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis Héctor Schamis

Juridicidad en versión hermanos Rodríguez

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Biodiversidad

El capital natural no necesita más métricas, necesita mercado

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
NASA en Latinoamérica | Foto EFE
América Latina

La NASA aterriza en Latinoamérica para evento sobre el futuro del espacio y el papel que tendrá la región

Ataques de Israel a Hezbolá- Captura de video
Medio Oriente

Así fue como la Fuerza Aérea de Israel eliminó a cinco terroristas de Hezbolá: "Las FDI continuarán actuando para eliminar amenazas"

Donald Trump, presidente de EE. UU. / Bandera de Venezuela - Fotos: EFE
Departamento del Tesoro

Estados Unidos autoriza servicios a Venezuela relacionados con una posible reestructuración de la deuda

Expresidente de Bolivia Evo Morales - Foto: EFE
Bolívar

Evo Morales, solicitado por la justicia boliviana, dice que la solución para pacificar las protestas de su país es "convocar elecciones en los próximos 90 días"

María Corina Machado | Foto EFE
Antonio Ledezma

Antonio Ledezma explica claves del Manifiesto de Panamá: “tenemos que trabajar para lograr esa fecha definida de unas elecciones presidenciales”

Guardia Civil de España allanó la sede del PSOE en Madrid para investigar presuntos pagos ilegales - EFE
PSOE

Escándalo en España: Guardia Civil registra sede del partido de Pedro Sánchez por presunta corrupción

Miguel Henrique Otero y Félix Plasencia / FOTO: EFE - captura de video
Félix Plasencia

Miguel Otero reacciona a lo dicho por Félix Plasencia: “El país no ha cambiado casi nada en términos de represión y democracia”

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre