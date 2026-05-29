Djokovic es eliminado por Fonseca en Roland Garros con lo que quien gane el torneo conquistará también su primer Grand Slam: conmovedor gesto del sudamericano tras victoria

El joven brasileño João Fonseca levantó dos sets en contra y protagonizó una auténtica hazaña en Roland Garros, al ganar en cinco mangas al legendario Novak Djokovic este viernes en un duelo de tercera ronda que duró casi cinco horas.

Sin dejarse doblegar después de un inicio de partido que le ponía las cosas muy cuesta arriba, Fonseca, de 19 años y número 30 del mundo, terminó ganando 4-6, 4-6, 6-3, 7-5 y 7-5 a un adversario de 39 años y que tendrá que seguir esperando para lograr un histórico título 25 del Grand Slam, la obsesión que le persigue desde que conquistó el US Open en 2023.

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Exnúmero uno mundial y actualmente cuarto del ranking, la estrella serbia deja pasar una gran oportunidad ya que el número uno, Jannik Sinner, quedó eliminado sorpresivamente por el argentino Juan Manuel Cerúndolo el jueves en segunda ronda y el número dos, Carlos Alcaraz, no participa en esta edición del Abierto francés por una lesión.

La eliminación de Djokovic les abre a muchos tenistas la posibilidad de conquistar por primera vez un torneo de Grand Slam. De hecho, el campeón será a su vez un nuevo campeón de torneos grandes.

El triunfo de Fonseca deja el cuadro en Roland Garros sin campeones de Grand Slam. No está Sinner, ni Alcaraz, ya había quedado eliminado el ruso Daniil Medvedev y ahora se despide el mítico tenista serbio.

Las apuestas sobre quien se puede quedar con ese triunfo favorecen ahora sin duda al alemán de 29 años Alexander Zverev, quien ha llegado en tres ocasiones antes a finales de torneos de Grand Slam.