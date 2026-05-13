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Miércoles, 13 de mayo de 2026
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Delcy Rodríguez

"El régimen venezolano ha escondido los expedientes": hijo de preso político en Venezuela denuncia amenazas a familiares

mayo 13, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: La Mañana
“La ley de amnistía se ha utilizado más como un mecanismo para el gobierno actual, me imagino, de ganar más tiempo”, sentencio Fernando Venancio.

En el programa La Mañana de NTN24, Fernando Venancio, hijo del empresario venezolano Fernando Venancio, preso político en Venezuela, expone cómo el régimen ha mantenido detenido a su padre “sin pruebas claras” desde el 4 de agosto del 2024.

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“El régimen venezolano ha escondido los expedientes, hay varios expedientes, porque son diferentes cargos que se le imputan a mi padre, del cual solo tuvimos acceso a uno de sus expedientes”, explicó.

Y añadió que su “padre fue condenado a 19 años de prisión y se puede observar en el expediente que no hay pruebas claras, no hay testigos o ningún tipo de pruebas que sea admisible para el caso”.

Resaltó que desde Portugal está realizando trámites para la liberación de su padre, ya que actualmente, “no puedo regresar a Venezuela por amenazas hacia mí y hacia otros familiares”.

“Han dicho que han ayudado con la ley de amnistía, para nosotros ha sido más que propaganda política actualmente, para nuestra familia no hay ningún tipo de beneficio”, afirmó.

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Finalmente, sentenció que “en el caso de la ley de amnistía se ha utilizado más como un mecanismo para el gobierno actual, me imagino, de ganar más tiempo que realmente de ayudar”.

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