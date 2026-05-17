"A EE. UU. no le interesan mucho los crímenes de Saab, sino que sea un testigo en el caso contra Maduro": Zair Mundaray sobre deportación anunciada por el régimen

Zair Mundaray, abogado y exfiscal del ministerio público venezolano, dijo en el programa La Tarde de NTN24 que a Estados Unidos "no le interesan mucho los crímenes" del señalado testaferro de Nicolás Maduro, Alex Saab —deportado por el régimen de Venezuela a Estados Unidos el sábado—, sino que le importa "mucho más que sea un testigo en el caso contra Nicolás Maduro".

Aunque Mundaray aclaró que los crímenes cometidos por Mundaray en Estados Unidos sí le incumbían a la justicia de ese país, aseguró que era "en una menor medida", pues es probable que Saab, al "complementar el esquema de colocación del dinero proveniente de toda la actividad criminal" que se le atribuye a Maduro, sea una pieza clave para las investigaciones.

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"Fuimos nosotros de los primeros en señalar todos los esquemas de corrupción que vinculan a Alex Saab y a todo este grupo económico que esencialmente dirigía Nicolás Maduro, y esto tiene que ver no solo con las CLAP, que tal vez es lo más conocido", recordó Mundaray.

Dichos esquemas irregulares, de acuerdo con el abogado, tienen que ver principalmente con una figura "que permitía sacar cantidades de dinero y colocarlas en el exterior como si fueran parte de una renta lícita cuando no lo era porque están vinculadas con dinero de corrupción y también del narcotráfico".

Saab, según Mundaray, desempeñaba un papel fundamental en esa estructura: "El dinero de toda la actividad criminal que se le atribuye (a Maduro) retornaba y precisamente Alex Saab era una suerte de ideólogo técnico que era capaz de colocar eso en diversas inversiones que lucían lícitas".

De acuerdo con la información proporcionada por el abogado, este rol de Saab fue lo que motivó al régimen de Venezuela a hacer "tanto" para tratar de liberarlo, al punto que "secuestró rehenes americanos en Estados Unidos para tratar de que liberaran a Alex Saab y logró hacer canje con el Gobierno de Biden".

El señalado testaferro de Maduro será ahora, según Mundaray "uno de los testigos más importantes de la Fiscalía para tartar de explicar todos estos esquemas financieros que van por el mundo".

"Se va a abrir una brecha de investigación importante, porque hay dinero en Europa, Medio Oriente, Asia, Latinoamérica y Estados Unidos", anticipó.

Para Roberto Deniz, quien hace parte del portal de investigación Armando.info, "más allá de los detalles judiciales y legales, que no dejan de ser importantes" la 'deportación' de Saab "es la fórmula que escogieron Delcy Rodríguez y quienes están al mando ahorita en Venezuela para tratar de alguna forma buscar restar el peso político que esto supone y que a lo interno del chavismo esto no se lea como una traición".