NTN24
Domingo, 19 de abril de 2026
Domingo, 19 de abril de 2026
Donald Trump

Trump acusa al régimen de violar el alto al fuego en el estrecho de Ormuz y amenaza con destruir infraestructura iraní si fracasa el diálogo

abril 19, 2026
Por: Redacción NTN24
Donald Trump | Foto AFP
Donald Trump | Foto AFP
El presidente también anunció que una delegación de Estados Unidos estará en Pakistán el lunes para reanudar las negociaciones con Irán.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acusó este domingo al régimen ayatolá de violar el alto al fuego en el estrecho de Ormuz y amenazó con destruir infraestructura iraní si fracasa el diálogo.

"Irán decidió disparar balas ayer en el estrecho de Ormuz: ¡una violación total de nuestro acuerdo de alto el fuego!", expresó.

Trump también anunció que una delegación de Estados Unidos estará en Pakistán el lunes para reanudar las negociaciones con Irán.

o

El presidente afirmó que ofrecía a Irán un "acuerdo razonable" y que, en caso de rechazo por parte de Teherán, "Estados Unidos destruirá todas las centrales eléctricas y todos los puentes en Irán". "¡Se acabó hacerse el bueno!", advirtió.

"Se derrumbarán rápido, se derrumbarán fácilmente y, si no aceptan el acuerdo, será un honor para mí hacer lo que hay que hacer, lo que otros presidentes deberían haber hecho con Irán en los últimos 47 años", dijo.

La Cancillería del régimen de Irán, por su parte, declaró este domingo que el bloqueo naval de Estados Unidos de los puertos iraníes constituye una violación del alto el fuego, así como un acto "ilegal y criminal".

"El llamado 'bloqueo' de los puertos o la costa de Irán por parte de Estados Unidos no solo es una violación del alto al fuego mediado por Pakistán, sino que también es ilegal y criminal", dijo el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Esmail Baqai, en una publicación en X.

Consideró que el bloque "además, al infligir deliberadamente un castigo colectivo a la población iraní, equivale a un crimen de guerra y a un crimen contra la humanidad".

El estrecho de Ormuz, por donde solía transitar cerca de una quinta parte del comercio mundial de hidrocarburos, seguía cerrado el domingo.

o

Teherán declaró el sábado que volvía a cerrarlo al tráfico marítimo después de haber anunciado el viernes su reapertura, lo que había desatado euforia en los mercados mundiales.

En medio de la tregua tras la falta de acuerdo en las conversaciones de alto nivel en Pakistán el 11 y 12 de abril, Irán afirmó que no reabriría la crucial ruta de comercio marítimo hasta que Estados Unidos pusiera fin a su bloqueo de los puertos iraníes.

Al menos tres buques comerciales que intentaban cruzar el estrecho fueron blanco de disparos el sábado.

Temas relacionados:

Donald Trump

Presidente de Estados Unidos

Trump

Estados Unidos e Irán

Irán - EEUU

Estados Unidos ataca a Irán

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

¿Cuenta regresiva de EE. UU. al régimen cubano?: Miguel Díaz-Canel repite el libreto incendiario que llevó a Nicolás Maduro a la cárcel

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Al régimen de Irán no le importa poner en riesgo la vida de sus ciudadanos": analista sobre el cierre completo del Estrecho de Ormuz

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

"Este es un día que recordaré toda mi vida, el grito de libertad ha retumbado; ¡Venezuela será libre!": María Corina Machado en histórica concentración en Madrid

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

Video desclasificado: así advierten los militares de EE. UU. a los barcos que intentan violar el bloqueo del Estrecho de Ormuz

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

El delicado momento que vive la libertad en América Latina

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

"No hay un uso pacífico claro para este nivel de enriquecimiento de uranio Iraní", advierte experto

Ver más

Videos

Ver más
Nicolás Maduro/ Miguel Díaz-Canel - Fotos EFE
Régimen cubano

¿Cuenta regresiva de EE. UU. al régimen cubano?: Miguel Díaz-Canel repite el libreto incendiario que llevó a Nicolás Maduro a la cárcel

Lleno total en la Puerta del Sol en Madrid para reencuentro con María Corina Machado.
María Corina Machado

EN VIVO: Con lleno total en la Puerta del Sol, María Corina Machado se reencuentra con los venezolanos en Madrid, España

Cayetana Álvarez de Toledo, miembro del Congreso de los Diputados de España - Foto: NTN24
Cayetana Álvarez

"Delcy Rodríguez es una figura criminal, una torturadora, no es la persona que va a liderar la transición": Cayetana Álvarez

Lula da Silva y Delcy Rodríguez (EFE)
María Corina Machado

"Lo que opine Lula da Silva es absolutamente insignificante": Pedro Burelli rechaza apoyo del presidente brasileño a la dictadura venezolana

Despliegue militar de Estados Unidos que bloquea los puertos de Irán - Fotos: X
estrecho de Ormuz

Video desclasificado: así advierten los militares de EE. UU. a los barcos que intentan violar el bloqueo del Estrecho de Ormuz

Más de Actualidad

Ver más
La Premio Nobel de la Paz María Corina Machado - EFE
María Corina Machado

Análisis del discurso de María Corina Machado frente a la diáspora venezolana en Madrid: "conectó con el sentimiento de todo el país"

Donald Trump | Foto: EFE
Donald Trump

Estados Unidos envió al régimen de Irán un plan de 15 puntos para poner fin al conflicto en Oriente Medio

Marco Rubio, secretario de Estado de EE. UU. (AFP)
Estados Unidos

Estados Unidos prevé terminar sus operaciones en Irán en "las próximas dos semanas", según Marco Rubio

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

Latinoamérica dice no al terrorismo, pero Brasil y Colombia defienden a Irán

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

¿Cómo y porqué se acabó en Venezuela la República?

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Biodiversidad

El capital natural no necesita más métricas, necesita mercado

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Héctor Schamis

La empecinada pretensión de excluir a María Corina

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
La Premio Nobel de la Paz María Corina Machado - EFE
María Corina Machado

Análisis del discurso de María Corina Machado frente a la diáspora venezolana en Madrid: "conectó con el sentimiento de todo el país"

Donald Trump | Foto: EFE
Donald Trump

Estados Unidos envió al régimen de Irán un plan de 15 puntos para poner fin al conflicto en Oriente Medio

Selección de España - Foto EFE
Selección de España

España revela que su último partido antes del Mundial será contra una selección sudamericana que no clasificó al Mundial

Marco Rubio, secretario de Estado de EE. UU. (AFP)
Estados Unidos

Estados Unidos prevé terminar sus operaciones en Irán en "las próximas dos semanas", según Marco Rubio

Neymar - Foto EFE
Neymar

Esto dijo Neymar cuando se le preguntó sobre un posible fichaje a la MLS de Messi y James Rodríguez

Gases de Efecto Invernadero - Foto Canva
Unión Europea

Unión Europea fija meta de reducir 90% de emisiones para 2040, pero expertos piden mayor ambición

Bogotá - Foto de referencia Canva
Bogotá

Difunden video de balacera que ocurrió en localidad de Usaquén en medio de intento de asesinato en Bogotá

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre