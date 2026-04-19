Trump acusa al régimen de violar el alto al fuego en el estrecho de Ormuz y amenaza con destruir infraestructura iraní si fracasa el diálogo

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acusó este domingo al régimen ayatolá de violar el alto al fuego en el estrecho de Ormuz y amenazó con destruir infraestructura iraní si fracasa el diálogo.

"Irán decidió disparar balas ayer en el estrecho de Ormuz: ¡una violación total de nuestro acuerdo de alto el fuego!", expresó.

Trump también anunció que una delegación de Estados Unidos estará en Pakistán el lunes para reanudar las negociaciones con Irán.

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El presidente afirmó que ofrecía a Irán un "acuerdo razonable" y que, en caso de rechazo por parte de Teherán, "Estados Unidos destruirá todas las centrales eléctricas y todos los puentes en Irán". "¡Se acabó hacerse el bueno!", advirtió.

"Se derrumbarán rápido, se derrumbarán fácilmente y, si no aceptan el acuerdo, será un honor para mí hacer lo que hay que hacer, lo que otros presidentes deberían haber hecho con Irán en los últimos 47 años", dijo.

La Cancillería del régimen de Irán, por su parte, declaró este domingo que el bloqueo naval de Estados Unidos de los puertos iraníes constituye una violación del alto el fuego, así como un acto "ilegal y criminal".

"El llamado 'bloqueo' de los puertos o la costa de Irán por parte de Estados Unidos no solo es una violación del alto al fuego mediado por Pakistán, sino que también es ilegal y criminal", dijo el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Esmail Baqai, en una publicación en X.

Consideró que el bloque "además, al infligir deliberadamente un castigo colectivo a la población iraní, equivale a un crimen de guerra y a un crimen contra la humanidad".

El estrecho de Ormuz, por donde solía transitar cerca de una quinta parte del comercio mundial de hidrocarburos, seguía cerrado el domingo.

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Teherán declaró el sábado que volvía a cerrarlo al tráfico marítimo después de haber anunciado el viernes su reapertura, lo que había desatado euforia en los mercados mundiales.

En medio de la tregua tras la falta de acuerdo en las conversaciones de alto nivel en Pakistán el 11 y 12 de abril, Irán afirmó que no reabriría la crucial ruta de comercio marítimo hasta que Estados Unidos pusiera fin a su bloqueo de los puertos iraníes.

Al menos tres buques comerciales que intentaban cruzar el estrecho fueron blanco de disparos el sábado.