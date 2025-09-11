Francia vive momentos de alta tensión social, miles de manifestantes bloquearon carreteras, levantaron barricadas y se enfrentaron a la Policía en París y en otras ciudades del país.

Con más de 250 arrestos y un despliegue de 80.000 agentes de seguridad, las protestas buscan aumentar la presión sobre el presidente Emmanuel Macron y su nuevo primer ministro, en medio de reclamos contra recortes presupuestarios y otras medidas gubernamentales.

Entre los incidentes más graves, se reportó el incendio de un autobús en Rennes y daños en la red ferroviaria del suroeste.

¿Estamos ante un nuevo punto de quiebre entre el gobierno francés y la ciudadanía?

Análisis del tema con expertos en Ángulo de NTN24.