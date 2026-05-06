"Estamos listos para garantizar la seguridad del estrecho de Ormuz": así se vio el paso de poderoso portaviones francés por el canal del Suez

Un consejero del presidente de Francia, Emmanuel Macron, aseguró que el paso del portaviones Charles de Gaulle por el canal de Suez es una "señal" de que naciones ajenas al conflicto en Medio Oriente estarían listas para garantizar la seguridad en el estrecho de Ormuz.

El Charles de Gaulle, buque insignia de la Marina francesa, fue enviado a la zona del Golfo, enmarcando la iniciativa de Francia y Reino Unido para promover una misión que garantice la seguridad dicho cruce marítimo de vital importancia para el comercio mundial que el régimen islámico mantiene bloqueado tras los ataques conjunto de Estados Unidos e Israel a finales de febrero.

Según dijo el consejero de Macron, su paso por el canal del Suez se traduce como "una señal de que no solo estamos listos para garantizar la seguridad del estrecho de Ormuz, sino también de que somos capaces de hacerlo".

En una nota, el Ministerio de Defensa francés indicó que el portaviones y su escolta cruzaron este miércoles el canal de Suez de camino hacia el mar Rojo, según indicó, para "reducir los plazos de implementación de la iniciativa cuando las circunstancias lo permitan".

La situación en Medio Oriente se complicó desde el 28 de febrero cuando Estados Unidos e Israel atacaron objetivos del régimen en Irán, matando a su líder el ayatolá Alí Jamenei.

Ante esa situación, se desató un conflicto en la región y, pese a la tregua vigente, Washington mantiene el bloqueo de los puertos iraníes, mientras que el régimen continúa paralizando el tránsito en Ormuz.

El presidente Macron y el primer ministro británico, Keir Satarmer, encabezan una misión multinacional y defensiva que busca garantizar la libertad de navegación por el estrecho de Ormuz, que solo se desplegará apenas terminen las hostilidades.

Se dice que más de 40 naciones ya comenzaron la planificación militar en Londres.

El portaviones francés Charles de Gaulle había zarpado en enero del puerto de Toulon, en el sureste de Francia, con el objetivo de cumplir una misión en el Atlántico Norte.

Sin embargo, a comienzos de mayo fue desviado hacia el Mediterráneo oriental, donde se encuentra desplegado para defender los intereses de Francia y los de países aliados golpeados por las represalias del régimen de Irán por los ataques de Estados Unidos e Israel.