"Convergimos en la importancia de un proceso de transición democrática en Venezuela": primer ministro de Portugal tras encuentro con María Corina Machado

La líder de la democracia de Venezuela y Premio Nobel de Paz, María Corina Machado, continúa con su visita a Europa en donde adelanta encuentros de alto nivel con líderes internacionales de ese continente.

Tras su paso por España, Machado arribó este miércoles 22 de abril a Portugal para un encuentro con el primer ministro Luis Montenegro en el Palacio de São Bento.

Así lo confirmó mediante un mensaje en X, la Vocería Oficial de Venezuela: "María Corina Machado arribó al Palacio de São Bento, residencia oficial del primer ministro de Portugal, Luis Montenegro, para un encuentro de alto nivel".

De acuerdo con lo reportado, la líder democrática venezolana fue recibida a su llegada a territorio portugués por el ministro de Relaciones Exteriores, Paulo Rangel.

Tras el encuentro oficial, Montenegro compartió un mensaje en su cuenta de X con el que describió a Machado como un "símbolo de coraje y determinación".

"Convergimos en la importancia de un proceso de transición democrática en Venezuela, inclusivo y transparente, conforme a las aspiraciones de los venezolanos", escribió.

Y añadió: "Los lazos que unen a nuestros dos países, la comunidad portuguesa que tanto contribuye al desarrollo del país y la esperanza que todos tenemos en la paz y en la prosperidad del pueblo venezolano son aspectos esenciales para Portugal".

Por su parte, la líder de las fuerzas democráticas de Venezuela manifestó su "profundo agradecimiento a Montenegro por la excelente y productiva conversación".

"La gran comunidad luso venezolana, en Portugal y en Venezuela, ha contribuido enormemente, por generaciones, al desarrollo de nuestro país. La mayoría de los que han tenido que partir quieren volver a una nación democrática, como hoy me lo expresaron en las calles de Lisboa. Gracias, Montenegro, por su apoyo firme a la causa por la Libertad y a la transición democrática en Venezuela!", escribió en X.

Machado también se reunió con miembros del Comando Con Venezuela en el país luso.