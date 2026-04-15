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Miércoles, 15 de abril de 2026
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Ataque al régimen de Irán

Israel advierte avances en una base subterránea de misiles en Irán

abril 15, 2026
Por: Redacción NTN24
Irán | Foto AFP
Irán | Foto AFP
“Irán no se está recuperando en meses. Se está recuperando en días”, señaló el comunicado israelí que informó sobre la restauración de la base.

De acuerdo con un reporte de inteligencia israelí Mossad publicado en la red social X, el régimen de Irán reinició las labores de reconstrucción de una infraestructura militar subterránea de misiles cerca a la ciudad de Khomein.

En el informe se indicó que los ataques aéreos previos afectaron principalmente las entradas de los accesos exteriores sin dañar la estructura interna de la base militar.

De esa forma, el Mossad indica que el complejo permanece en condiciones para ser operado, lo que facilita que Irán ejecute tareas de rehabilitación.

En el informe de inteligencia israelí se observan fotografías periódicas donde se muestra que han removido los escombros en los accesos del complejo militar.

“Irán no se está recuperando en meses. Se está recuperando en días”, señaló el comunicado.

Por otro lado, Pierre Razoux, director de investigación del centro de estudios Mediterranean Foundation for Strategic Studies (FMES, dijo que en el norte del Golfo se encuentra Bandar Khomeini, junto al cual "probablemente haya instalaciones de misiles aéreos y antibuque que se extienden hasta la frontera iraquí".

Asimismo, el director general del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), anunció que la agencia perdió 440 kilos de uranio altamente enriquecido en territorio iraní después de los conflictos recientes.

“No sabemos ahora, y por eso necesitamos volver”, resaltó Grossi en una entrevista con el medio The Economist.

Frente a la guerra de los 12 días y a los ataques previos, resaltó que “hay razones lógicas, hubo una guerra. Pero eso no significa que no debamos volver e inspeccionar ese material”.

Por último, ante la posibilidad de extraer el uranio dijo que “mover ese material requiere condiciones muy específicas para hacerlo seguro, no es una operación fácil”.

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