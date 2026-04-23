"Mostrando capacidades superiores de combate": Comando Sur se entrena en el Pacífico con país de Latinoamérica en el marco de importante operación

En una publicación en las redes sociales, el Comando Sur de Estados Unidos (SOUTHCOM) mostró cómo son los ejercicios marítimos bilaterales que adelanta con el Ejército de Chile en el Océano Pacífico.

De acuerdo con un comunicado en X, el portaviones USS Nimitz y el destructor de misiles guiados USS Gridley llevaron a cabo un ejercicio marítimo con la fragata de misiles guiados de la clase Adelaide de la Armada chilena CNS Capitán Prat.

"Fortaleciendo alianzas. Mostrando capacidades superiores de combate. Listos para defender la libertad", detalló.

Además, añadió que los compromisos del Grupo de Ataque del Portaaviones Nimitz con las fuerzas chilenas "demuestran la solidez de la asociación de seguridad entre EE. UU. y Chile", así como el compromiso con la seguridad y la estabilidad en el Hemisferio Occidental.

El Nimitz, el portaviones más antiguo de Estados Unidos, se desplegó en el área de responsabilidad del Comando Sur como parte del despliegue Mares del Sur 2026 (Southern Seas).

Así lo confirmó la Oficina de Asuntos Públicos de la Cuarta Flota, que informó que el Nimitz se movilizó junto al Gridley para realizar ejercicios de paso y operaciones en el mar con las fuerzas marítimas de las naciones aliadas mientras circunnavegan el continente sudamericano.

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Además de Chile, indicó que se han planificado encuentros con Argentina, Brasil, Colombia, Perú, México, El Salvador, Guatemala y Uruguay.

Hace unos días, la flota estuvo adelantando ejercicios con la Armada de Ecuador. En un mensaje en las redes sociales, la Armada del país latinoamericano compartió una serie de imágenes de los buques nacionales BAE Manabí y BAE Loja, así como del portaviones USS Nimitz y el destructor USS Gridley surcando el Pacífico.