NTN24
Jueves, 23 de abril de 2026
Jueves, 23 de abril de 2026
Comando Sur

"Mostrando capacidades superiores de combate": Comando Sur se entrena en el Pacífico con país de Latinoamérica en el marco de importante operación

abril 23, 2026
Por: Redacción NTN24
Entrenamientos militares entre Estados Unidos y Chile - Fotos por Comando Sur
Entrenamientos militares entre Estados Unidos y Chile - Fotos por Comando Sur
El portaviones USS Nimitz y el destructor de misiles guiados USS Gridley adelantan ejercicios por el despliegue Mares del Sur 2026 (Southern Seas).

En una publicación en las redes sociales, el Comando Sur de Estados Unidos (SOUTHCOM) mostró cómo son los ejercicios marítimos bilaterales que adelanta con el Ejército de Chile en el Océano Pacífico.

De acuerdo con un comunicado en X, el portaviones USS Nimitz y el destructor de misiles guiados USS Gridley llevaron a cabo un ejercicio marítimo con la fragata de misiles guiados de la clase Adelaide de la Armada chilena CNS Capitán Prat.

o

"Fortaleciendo alianzas. Mostrando capacidades superiores de combate. Listos para defender la libertad", detalló.

Además, añadió que los compromisos del Grupo de Ataque del Portaaviones Nimitz con las fuerzas chilenas "demuestran la solidez de la asociación de seguridad entre EE. UU. y Chile", así como el compromiso con la seguridad y la estabilidad en el Hemisferio Occidental.

El Nimitz, el portaviones más antiguo de Estados Unidos, se desplegó en el área de responsabilidad del Comando Sur como parte del despliegue Mares del Sur 2026 (Southern Seas).

Así lo confirmó la Oficina de Asuntos Públicos de la Cuarta Flota, que informó que el Nimitz se movilizó junto al Gridley para realizar ejercicios de paso y operaciones en el mar con las fuerzas marítimas de las naciones aliadas mientras circunnavegan el continente sudamericano.

o

Además de Chile, indicó que se han planificado encuentros con Argentina, Brasil, Colombia, Perú, México, El Salvador, Guatemala y Uruguay.

Hace unos días, la flota estuvo adelantando ejercicios con la Armada de Ecuador. En un mensaje en las redes sociales, la Armada del país latinoamericano compartió una serie de imágenes de los buques nacionales BAE Manabí y BAE Loja, así como del portaviones USS Nimitz y el destructor USS Gridley surcando el Pacífico.

Temas relacionados:

Comando Sur

Estados Unidos

Chile

Ejercicios militares

Océano Pacífico

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Estos elementos son hechos para producir la propulsión de un cohete": expertos explican lo que encontró EE. UU. tras incautar el buque iraní Touska

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

Por desacuerdo en la compra de aviones a EE. UU., renunciaron el canciller y ministro de Defensa de Perú

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Irán desafía a EE. UU. con exhibición de poderosos misiles balísticos en Teherán

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

¿Cuánto uranio se necesita para un arma y qué amenza supone la capacidad nuclear del régimen iraní?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

¿Qué le espera a Colombia si Iván Cepeda gana la Presidencia?

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

“Artemis II marca un antes y un después en la medición de radiación espacial”, asegura Omar Arias

Ver más

Videos

Ver más
Miguel Uribe Turbay - Foto: AFP
Miguel Uribe Londoño

Detienen en Argentina a sospechoso de participar en el magnicidio de Miguel Uribe Turbay

Delcy Rodríguez - Foto EFE
Delcy Rodríguez

"A Delcy le interesa vender la idea de que no está en campaña cuando lo que vemos es una campaña": Catalina Ramos, coordinadora de Vente Venezuela

México | Foto EFE
México

"Nos asustamos": sobreviviente relata los momentos de pánico y angustia que vivió en el ataque contra turistas en Teotihuacán

Doloroso caso del menor Jonathan Muir Burgos, preso por la dictadura de Cuba
Cuba

Doloroso caso del menor Jonathan Muir Burgos, preso por la dictadura de Cuba: "Su vida corre peligro; lo están torturando", dice el padre

.
Nicaragua

"Es un golpe a las fuentes de ingreso del régimen": Juan Sebastián Chamorro sobre sanciones de EE. UU. contra el círculo más cercano del dictador nicaragüense Daniel Ortega

Más de Actualidad

Ver más
Ejecuciones Irán | Foto AFP
Irán

ONG revela el número ejecuciones que lidero el régimen de Irán en 2025: la cifra sería la más alta desde 1989

Delcy Rodríguez, vicepresidenta del régimen venezolano - Foto: EFE
Delcy Rodríguez

Delcy Rodríguez no respondió la ronda de preguntas y respuestas durante su participación en foro en Miami: se desconectó y dejó al moderador hablando solo

Autoridades mexicanas - Foto EFE
Desapariciones forzadas

Periodistas mexicanos advierten "un involucramiento de autoridades que colaboran con el crimen organizado" a propósito del informe de la ONU sobre desapariciones

Opinión

Ver más
Arturo McFields Izquierda

Cumbre por la Democracia defiende dictadura de Cuba y censura a redes sociales

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Libertad

La fractura de Occidente

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Biodiversidad

El capital natural no necesita más métricas, necesita mercado

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Héctor Schamis

La empecinada pretensión de excluir a María Corina

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Partido inaugural entre Qatar y Ecuador en el Mundial Qatar 2022 - Foto: EFE
Final del Mundial

Esto cuesta la entrada más económica para la final del Mundial 2026: FIFA anuncia cómo se regirá la venta para ese partido

Ejecuciones Irán | Foto AFP
Irán

ONG revela el número ejecuciones que lidero el régimen de Irán en 2025: la cifra sería la más alta desde 1989

Planeta | Foto Canva
Nasa

Así funciona el proyecto nuclear con el que se planea impulsar futuras misiones a Marte

Delcy Rodríguez, vicepresidenta del régimen venezolano - Foto: EFE
Delcy Rodríguez

Delcy Rodríguez no respondió la ronda de preguntas y respuestas durante su participación en foro en Miami: se desconectó y dejó al moderador hablando solo

Autoridades mexicanas - Foto EFE
Desapariciones forzadas

Periodistas mexicanos advierten "un involucramiento de autoridades que colaboran con el crimen organizado" a propósito del informe de la ONU sobre desapariciones

Neymar, jugador del Santos de Brasil - Foto: EFE
Neymar

La dura reflexión de Neymar sobre su presente futbolístico y las duras críticas que recibe en Brasil: "también sufro y siento dolor"

Policía México - Foto de referencia de EFE
México

Detienen en México a uno de los narcotraficantes más buscados en Europa

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre