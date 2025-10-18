"Estamos viendo una respuesta acumulada del continente antártico en términos de cambio climático", Alex Godoy, experto del IPCC

Durante años, la Antártida fue considerada más estable que el Ártico, pero eso está cambiando, recientes estudios han confirmado un aumento del derretimiento del hielo antártico, fenómeno que ahora se asemeja al comportamiento observado en Groenlandia, donde el hielo marino ha disminuido de forma dramática.

“El continente antártico tiene una gran masa de hielo sobre una placa terrestre, no flotando como en el Ártico, por eso, cuando se derrite, ese volumen extra de agua sí se suma al océano y eleva su nivel”, explicó Alex Godoy, científico y miembro del Panel Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC) de la ONU.

Según el artículo publicado en Nature Geoscience, este proceso está alimentado por el agua de deshielo que penetra las grietas de los glaciares, acelerando su desplazamiento hacia el mar. Las proyecciones más severas estiman que, si la Antártida pierde toda su masa de hielo, el nivel del mar podría aumentar más de 50 metros.

Godoy advierte que esto ya está teniendo efectos visibles: “Vemos pérdida de playas en Brasil y Cancún, aumento del oleaje y afectación a ciudades costeras como Nueva York o Shanghái. Esto también impacta puertos, infraestructura y cadenas de alimentos”.

“Para cumplir los objetivos del Acuerdo de París, debimos haber reducido un 48% las emisiones para 2025. Eso ya no se logró. Hoy, vamos rumbo a un aumento de hasta 3,7 °C para el año 2100”, concluyó el experto, añadiendo que las decisiones políticas en la próxima COP30, especialmente el rol de China y EE.UU., serán determinantes.