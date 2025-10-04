NTN24
Sábado, 04 de octubre de 2025
Guerra entre Rusia y Ucrania

Especial Clic Verde: Fauna en crisis, las otras víctimas del conflicto en Ucrania

octubre 4, 2025
Por: María Paula Gómez
Programa: Clic Verde
En este especial, descubra cómo la invasión rusa a Ucrania ha provocado no solo una crisis humanitaria sin precedentes, sino también una tragedia oculta: el sufrimiento de millones de animales atrapados en el conflicto.

Desde que comenzó el conflicto en 2022, miles de perros, gatos y otras mascotas han quedado abandonadas, mientras que millones de animales silvestres luchan por sobrevivir en un entorno devastado por la guerra.

La población de perros callejeros ha aumentado drásticamente, y con ello, el riesgo de enfermedades como la rabia, Según el Centro de Medios de Ucrania, 369 comunidades reportaron animales infectados en el primer trimestre de 2024.

o

El daño no solo ha afectado a los animales domésticos, sino también a la fauna silvestre; especies en peligro de extinción, como el lince europeo y el oso pardo, se encuentran atrapadas cerca del frente de batalla. Las zonas rurales han sido devastadas, dejando vacas y caballos atrapados entre escombros, mientras que la caza ilegal crece en medio de la guerra.

Myroslav Slaboshpytskyi, director ucraniano y creador del filme Animals in War, destaca la magnitud del impacto: “La naturaleza ha cambiado. Hay incendios, residuos tóxicos y muchos animales están muriendo”. A través de su película, busca sensibilizar al público sobre la relación entre humanos y animales durante el conflicto.

Slaboshpytskyi también resalta el papel de los voluntarios y las organizaciones internacionales, que han jugado un papel crucial en los esfuerzos de rescate de animales. Sin embargo, admite que los recursos son limitados y que muchos animales aún están atrapados en las zonas más peligrosas del conflicto.

Los rescatistas siguen llevando a cabo intervenciones para salvar a los animales atrapados, brindándoles atención veterinaria, alimento y refugio. “Las organizaciones internacionales han ayudado, algunas han trasladado animales a lugares más seguros”, dice el director.

El filme Animals in War no solo es un llamado de atención sobre el sufrimiento de los animales, sino también una invitación a reflexionar sobre el impacto que los conflictos armados tienen en el medio ambiente y la biodiversidad.

Benjamín Netanyahu, primer ministro de Israel, y Donald Trump, presidente de EE. UU. - Foto: EFE
Israel - Hamás

"La respuesta de Hamás no es una rendición": periodista experto en Medio Oriente sobre propuesta de paz liderada por Donald Trump

Protestas en Bogotá (AFP)
Protestas

Rechazo en Colombia a vandalismo de encapuchados en protestas pro Palestina: sectores cuestionan postura del presidente Petro

José Daniel Ferrer - AFP
Cuba

Confirman decisión de José Daniel Ferrer de salir de Cuba cuando el régimen lo libere: "donde quiera que resida, será siempre un ejemplo para todos"

Foto: Senador Rick Scott en entrevista para NTN24
Régimen de Maduro

"Esperaría que Maduro vea que sus días están contados y huya a Rusia o China antes": senador Rick Scott sobre conflicto armado formal de EE. UU. contra los carteles en el Caribe

Ataque de Estados Unidos en el Caribe - Captura de video proporcionado por el Gobierno de EE. UU.
Donald Trump

Este es el documento en el que Donald Trump declara "conflicto armado formal" contra los carteles de drogas

