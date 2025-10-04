Especial Clic Verde: Fauna en crisis, las otras víctimas del conflicto en Ucrania

Desde que comenzó el conflicto en 2022, miles de perros, gatos y otras mascotas han quedado abandonadas, mientras que millones de animales silvestres luchan por sobrevivir en un entorno devastado por la guerra.

La población de perros callejeros ha aumentado drásticamente, y con ello, el riesgo de enfermedades como la rabia, Según el Centro de Medios de Ucrania, 369 comunidades reportaron animales infectados en el primer trimestre de 2024.

El daño no solo ha afectado a los animales domésticos, sino también a la fauna silvestre; especies en peligro de extinción, como el lince europeo y el oso pardo, se encuentran atrapadas cerca del frente de batalla. Las zonas rurales han sido devastadas, dejando vacas y caballos atrapados entre escombros, mientras que la caza ilegal crece en medio de la guerra.

Myroslav Slaboshpytskyi, director ucraniano y creador del filme Animals in War, destaca la magnitud del impacto: “La naturaleza ha cambiado. Hay incendios, residuos tóxicos y muchos animales están muriendo”. A través de su película, busca sensibilizar al público sobre la relación entre humanos y animales durante el conflicto.

Slaboshpytskyi también resalta el papel de los voluntarios y las organizaciones internacionales, que han jugado un papel crucial en los esfuerzos de rescate de animales. Sin embargo, admite que los recursos son limitados y que muchos animales aún están atrapados en las zonas más peligrosas del conflicto.

Los rescatistas siguen llevando a cabo intervenciones para salvar a los animales atrapados, brindándoles atención veterinaria, alimento y refugio. “Las organizaciones internacionales han ayudado, algunas han trasladado animales a lugares más seguros”, dice el director.

El filme Animals in War no solo es un llamado de atención sobre el sufrimiento de los animales, sino también una invitación a reflexionar sobre el impacto que los conflictos armados tienen en el medio ambiente y la biodiversidad.