Thalía lanza su tema navideño 'SANTA' con llamativa escena de coqueteo con un reconocido actor y cantante venezolano
La famosa cantante y actriz mexicana Thalía lanzó recientemente un tema musical navideño, el cual compartió en YouTube en dos idiomas: inglés y español.
La pieza musical lleva por nombre ‘SANTA (I Have A Crush With You)’, traducido al español: 'SANTA (Tengo Un Crush Contigo)'.
El video de este sencillo cuenta con una trama bastante curiosa: el coqueteo de la propia cantante con la figura que trae regalos a los niños en 'Nochebuena'.
Como dato no menos importante, al popular personaje navideño de traje rojo lo encarna, de una manera más moderna y ‘sensual’, el actor y cantante venezolano Giancarlo Pasqualotto.
“Yo tengo un ‘crush’ (atracción romántica) contigo. Seamos más que amigos. Te quiero abrazar y ya no soltarte más. Y es que tú eres el regalo para mí. Ay santa, haz mi sueño realidad... Y abramos los regalos aquí”, dice parte de la canción.
Desde hace muchos años, diferentes cantantes crean temas navideños porque permiten conectar emocionalmente con el público a través de la nostalgia y la tradición.
Asimismo, los artistas diseñan estos trabajos con el objetivo de expandir su catálogo musical con canciones que se vuelven populares cada temporada.
La Navidad ofrece un mercado musical constante y una oportunidad para llegar a audiencias amplias en un momento culturalmente significativo.
Entre las canciones que año tras año suenan sin parar en las festividades decembrinas aparecen éxitos como: 'All I Want for Christmas Is You' de Mariah Carey, 'Last Christmas' de Wham!, y 'Feliz Navidad' de José Feliciano.
Entre los más coreados en nuestra región también aparecen: 'Blanca Navidad', 'Rodolfo el Reno', 'El Burrito Sabanero', 'Campana sobre Campana', entre otros.