Viernes, 14 de noviembre de 2025
Elon Musk

La razón por la que estudio de investigadores estadounidenses señala que la plataforma Grokipedia de Elon Musk se basa en "fuentes dudosas"

noviembre 14, 2025
Por: David Esteban Pinzón
Elon Musk - Foto EFE
Elon Musk - Foto EFE
El jueves, Musk anunció que planea renombrar Grokipedia como "Enciclopedia Galáctica" cuando sea "lo suficientemente buena".

La Grokipedia de Elon Musk contiene miles de citas a fuentes "cuestionables" y "problemáticas", lo que genera dudas sobre la fiabilidad de esta enciclopedia impulsada por inteligencia artificial, señala un estudio de investigadores estadounidenses.

La empresa de Musk, xAI, lanzó Grokipedia en octubre para competir con Wikipedia, un repositorio de información colaborativa creado por humanos al que el multimillonario y otros miembros de la derecha estadounidense han acusado repetidamente de sesgo ideológico.

o

"Es evidente que las barreras en el uso de fuentes se han levantado en gran medida en Grokipedia", escribieron dos investigadores de Cornell Tech, Harold Triedman y Alexios Mantzarlis, en un informe al respecto.

"Esto conlleva la inclusión de fuentes cuestionables y una mayor prevalencia general de fuentes potencialmente problemáticas", agregaron.

El estudio, que analizó cientos de miles de artículos de Grokipedia, señala que esta tendencia es especialmente notable en temas políticos controvertidos o relacionados con política.

o

La entrada de Grokipedia sobre la "teoría conspirativa de las muertes de Clinton" —una teoría ampliamente desacreditada que vincula la muerte de varias personas con el expresidente estadounidense Bill Clinton y su esposa Hillary— cita a InfoWars, un sitio web de extrema derecha conocido por difundir desinformación.

Otros de sus artículos citan medios de comunicación estadounidenses y con sesgos de derecha, medios estatales chinos e iraníes, sitios web antiinmigración, antisemitas o anti-musulmanes, así como portales acusados de promover pseudo-ciencia y teorías conspirativas, según el informe.

A menudo, los artículos de Grokipedia "contienen copias idénticas del texto" de Wikipedia, plataforma a la que pretende superar.

Aquellos que no se atribuyen a Wikipedia tienen 3,2 veces más probabilidades que los de la plataforma rival de citar fuentes consideradas "generalmente poco fiables" por la comunidad de Wikipedia en inglés, destaca el informe.

Además, agregan, tienen 13 veces más probabilidades de incluir una fuente bloqueada por Wikipedia.

Musk, la persona más rica del mundo, quien invirtió cientos de millones de dólares en la campaña electoral del presidente Donald Trump, sostuvo que el objetivo de Grokipedia es "la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad".

El jueves, Musk anunció que planea renombrar Grokipedia como "Enciclopedia Galáctica" cuando sea "lo suficientemente buena".

En 2024, el magnate instó a sus más de 200 millones de seguidores en X, la red social de la que es propietario, a dejar de donar a Wikipedia.

o

En una entrevista reciente con el podcast Science Focus de la BBC, el fundador de Wikipedia, Jimmy Wales, rechazó las acusaciones de sesgo izquierdista.

Militares en Puerto Rico (AFP)
Gobierno de Estados Unidos

¿Se acerca la hora cero en el Caribe? Fuentes revelan a NTN24 que aumentó el movimiento de militares en Puerto Rico

Nicolás Maduro y Cilia Flores
Francisco Santos

“Si yo fuera la esposa de Maduro, no dormiría en la misma casa con él”: Francisco Santos prevé una "intervención estratégica" de EE. UU. contra el régimen

Foto X: @US_STRATCOM
Despliegue militar de Estados Unidos

Profesor de Fuerzas Especiales en las FFAA de EE. UU. asegura que "no hay vuelta atrás" con despliegue militar en el Caribe, que tiene capacidades "nunca vistas"

Almirante Hernando Wills | Foto: EFE
Despliegue militar de Estados Unidos

"El hemisferio occidental es el vecindario de los Estados Unidos": excomandante de la Armada de Colombia sobre mensaje que da Washington con la operación Lanza del Sur

Despliegue de Estados Unidos en aguas internacionales. (Página oficial Dvidshub.net)
Operación Lanza del Sur

"Consejo sano a Nicolás Maduro: vete ya, llévate a Diosdado": reacciones en Estados Unidos tras inicio de la operación Lanza del Sur que busca eliminar narcoterroristas del hemisferio

