La razón por la que estudio de investigadores estadounidenses señala que la plataforma Grokipedia de Elon Musk se basa en "fuentes dudosas"

La Grokipedia de Elon Musk contiene miles de citas a fuentes "cuestionables" y "problemáticas", lo que genera dudas sobre la fiabilidad de esta enciclopedia impulsada por inteligencia artificial, señala un estudio de investigadores estadounidenses.

La empresa de Musk, xAI, lanzó Grokipedia en octubre para competir con Wikipedia, un repositorio de información colaborativa creado por humanos al que el multimillonario y otros miembros de la derecha estadounidense han acusado repetidamente de sesgo ideológico.

"Es evidente que las barreras en el uso de fuentes se han levantado en gran medida en Grokipedia", escribieron dos investigadores de Cornell Tech, Harold Triedman y Alexios Mantzarlis, en un informe al respecto.

"Esto conlleva la inclusión de fuentes cuestionables y una mayor prevalencia general de fuentes potencialmente problemáticas", agregaron.

El estudio, que analizó cientos de miles de artículos de Grokipedia, señala que esta tendencia es especialmente notable en temas políticos controvertidos o relacionados con política.

La entrada de Grokipedia sobre la "teoría conspirativa de las muertes de Clinton" —una teoría ampliamente desacreditada que vincula la muerte de varias personas con el expresidente estadounidense Bill Clinton y su esposa Hillary— cita a InfoWars, un sitio web de extrema derecha conocido por difundir desinformación.

Otros de sus artículos citan medios de comunicación estadounidenses y con sesgos de derecha, medios estatales chinos e iraníes, sitios web antiinmigración, antisemitas o anti-musulmanes, así como portales acusados de promover pseudo-ciencia y teorías conspirativas, según el informe.

A menudo, los artículos de Grokipedia "contienen copias idénticas del texto" de Wikipedia, plataforma a la que pretende superar.

Aquellos que no se atribuyen a Wikipedia tienen 3,2 veces más probabilidades que los de la plataforma rival de citar fuentes consideradas "generalmente poco fiables" por la comunidad de Wikipedia en inglés, destaca el informe.

Además, agregan, tienen 13 veces más probabilidades de incluir una fuente bloqueada por Wikipedia.

Musk, la persona más rica del mundo, quien invirtió cientos de millones de dólares en la campaña electoral del presidente Donald Trump, sostuvo que el objetivo de Grokipedia es "la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad".

El jueves, Musk anunció que planea renombrar Grokipedia como "Enciclopedia Galáctica" cuando sea "lo suficientemente buena".

En 2024, el magnate instó a sus más de 200 millones de seguidores en X, la red social de la que es propietario, a dejar de donar a Wikipedia.

En una entrevista reciente con el podcast Science Focus de la BBC, el fundador de Wikipedia, Jimmy Wales, rechazó las acusaciones de sesgo izquierdista.