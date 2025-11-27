NTN24
Jueves, 27 de noviembre de 2025
Diciembre tendrá temperaturas bajas y enero será más frío de lo habitual en Venezuela

noviembre 27, 2025
Por: Redacción NTN24
La estación meteorológica de la UCV registró recientemente la mínima más baja de noviembre: 16 °C.

El ingeniero hidrometeorológico Valdemar Andrade, explicó que actualmente Venezuela está registrando un descenso sostenido de las temperaturas, lo que supone que durante el mes de diciembre habrá un clima frío en gran parte del país que podría prolongarse hasta el mes de enero.

En entrevista a Unión Radio, Andrade detalló que en el caso de Caracas, se registrarán valores debajo de lo habitual, lo que podría traducirse en temperaturas mínimas de hasta 14 °C durante enero.

"La tendencia es que sigan bajando en diciembre y enero", afirmó el especialista.

Explicó que la causa principal del enfriamiento que vive el país es la llegada de restos de frentes fríos procedentes del hemisferio norte.

Andrade también explicó que este año la influencia del fenómeno La Niña, fue menor a lo previsto.

"No ha llovido lo que se esperaba", señaló.

